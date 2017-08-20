Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети

20.08.2017 09:30

Интернет-пользователи собрали в одном видео самые резонансные высказывания из последнего большого интервью экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

На YouTube-канале пользователя Vuikos были собраны и опубликованы самые сочные «перлы» из последнего развернутого интервью депутата Государственной думы Российской Федерации и бывшего прокурора оккупированного Крыма Натальи Поклонской.

Видео смонтировано таким образом, будто Наталья «Няш-мяш» Поклонская находится на приеме у психиатров из известных фильмов.

Уже первое заявление Поклонской звучит весьма интригующе: «Сейчас в европейских странах замужество и брак с собачкой, с котом свадьбу делают, наследство оставляют, мужчина с мужчиной… Царит безнравственность и бескультурье потому, что нужно поддерживать только геев и оппозицию».

Дальше она рассказывает о том, что безоружные жители Донбасса встречают бандеровцев, которые приходят, чтобы захватить их храмы.

«Мы берем икону нашего царя и царской семьи, безоружные идем к вооруженным бандеровцам, без страха», — говорит Наталья Поклонская.

Затем Поклонская рассказывает о многих других странных вещах, включая «немецкого порноактера, который запхал колбасу себе в зад». Все ее высказывания сопровождаются яркими реакциями кинематографических психиатров.

В комментариях пользователи высмеяли маразм депутата Госдумы.

«Дайте мне её зарплату,и всё привилегии — да я вам любую ахинею буду нести,как эта больная!!! А вот про честь у неё по- моему нет представления! Сначала присягала Украине, теперь России! Вот вам и офицерская честь!», — пишет одна из пользовательниц.

«Не, ну реально, крыша едет у девки. Может её х..хлы чем траванули, с отсроченным действием», — предположил кто-то из российских пользователей.

«Эт когда Россия Поклонской гордилась? Украина! Заберите назад свою дуру. И Крым вместе с ней в придачу.», — пишет еще один из россиян в комментариях.

Источник: hyser.com.ua