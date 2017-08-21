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Актрису Нину Добрев подожгли на съемках фильма
Актриса старалась самостоятельно выполнять большую часть трюков
После ухода из сериала "Дневники вампира" Нина Добрев штурмует большой экран – и к каждой своей новой роли подходит очень серьезно. В интервью Entertainment Weekly актриса рассказала, что на съемках нового фильма "Коматозники" старалась самостоятельно выполнять большую часть трюков и даже разрешила создателям триллера себя поджечь.
В финальную версию фильма напряженная сцена, в которой героиню Нины Добрев охватывает огонь, не попала. А сама актриса утверждает, что на съемках этой сцены не использовались компьютерные эффекты.
"В первую очередь вся одежда, которая на тебе, пропитывается специальным веществом, которое не горит. На кожу наносят специальную желеобразную массу, а на руку – ну, в моем случае, на руку – наносят газ. Затем, прямо перед тем, как дается команда "Мотор!", ко мне подходят с горелкой, поджигают меня. Мне нужно играть так, как будто я горю – и я ведь действительно горю, – и реагировать на весь ужас ситуации, что было, не слишком сложно", – смеется актриса. "Затем, после нескольких секунд, огонь постепенно распространяется, раздается команда "снято" и ко мне со всех ног бегут с огнетушителями".
По словам Нины, подобную процедуру она проходила то ли 5, то ли 6 раз – режиссеру потребовалось несколько дублей, чтобы снять сцену с разных углов.
В прокате "Коматозники" с Ниной Добрев, Эллен Пэйдж, Диего Луна, Джеймсом Нортоном и Кифером Сазерлендом появятся в сентября 2017.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, фильм, трюк, актриса, съемки
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