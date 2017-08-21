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Британские принцы Уильям и Гарри снялись в "Звездных войнах"
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Британские принцы Уильям и Гарри приняли участие в съемках новой киноленты "Звездные войны: Последний джедай", которая выйдет в кинотеатрах Украины 15 декабря 2017, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как рассказали в Ace Showbiz, актер Джон Боега, сыгравший роль Финна в фильме "Звездные войны: Пробуждение Силы", в одном из радиоинтервью рассказал, что принцы Уильям и Гарри действительно снялись в камео-ролях в ленте и такой факт уже нет смысла скрывать.
"С меня достаточно этих секретов. Они приходили на съемки. Они были там. Мне надоело это скрывать. Думаю, все равно это бы всплыло. Были фото. Каждый раз, когда меня спрашивают, мне приходится выкручиваться. Мне надоело выкручиваться. Они там были. И Том Харди тоже", – эмоционально признался Джон.
Правда, актер отметил, что, вероятно, сцену с принцами вырежут, и в окончательной версии фильма ее не будет.
Теги: Донбасс, фильм, Звездные войны, принц Гарри, принц Уильям
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