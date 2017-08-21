Последние новости раздела
- Россия перебрасывает военную технику в Беларусь20:33
- Жителей Севастополя ожидают шокирующие нововведения от российской власти20:15
- Актрису Нину Добрев подожгли на съемках фильма19:45
- Уже завтра может начаться ядерная война19:30
- Ученые предупредили о возможном коллапсе человеческой цивилизации18:53
- Янукович получил нового адвоката18:35
- В Ростове-на-Дону масштабный пожар: пылают десятки жилых домов, идет эвакуация жителей. 18:05
- Саакашвили получил предложения гражданства от европейских стран17:15
- Саакашвили попросил украинцев помощи на границе с Польшей (видео)15:30
- Мейвезер - МакГрегор: онлайн-трансляция боя года (видео)15:17
Россия перебрасывает военную технику в Беларусь
21.08.2017 20:33
К учениям "Запад-2017" Россия начала перебрасывать в Беларусь свою бронетехнику. Об этом сообщают пользователи соцсетей, выкладывая соответствующие фотографии.
Так, пользователь Бровар в своем микроблоге в Twitter обнародовал фотографии российских самоходных артиллерийских установок, которые транспортируются по железной дороге.
Фотографии показывают, что на САУ имеются знаки различия Вооруженных сил РФ. При этом пользователь не уточнил, когда были сделаны фотографии, а сам твит опубликован 20 августа.
"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные в период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Беларусь, военная техника
Читайте также:
- Лукашенко жестко высказался о власти РФ: "Нет ни денег, ни мозгов"
- Не Донбасс, Крым или Беларусь: назван регион, откуда Россия готова ударить по Украине
- Лукашенко в ужасе: из России в Беларусь хлынула "паленая" водка
- Белорусы готовятся к российской агрессии
- На Антимайдане пели фальшивые "Песняры"
- В Беларуси испытали ракеты способные достать до границы с Россией (ВИДЕО)
- В ДОБРОПОЛЬЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ РУКОЙ В МЯСОРУБКЕ20:48
- На Донбассе боевики устроили массовую драку15:40
- Главред новоайдарской газеты получил срок за сепаратизм15:05
- Почему вероятность урегулирования конфликта на Донбассе политическими методами равна нулю14:48
- Горловчане проломили голову "освободителю" из России12:15
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: ранены 5 бойцов ВСУ11:47
- "Нам бы хватило сил": военный расскрыл подноготную трагедии в Иловайске22:18
- На Луганщину приедет шейх21:54
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»21:12
- Дети-переселенцы вынуждены бороться за украинский паспорт как за ценный приз20:50
- Эти средства моментально уберут мешки под глазами21:15
- Потребительская корзина: что украинец может позволить себе на зарплату21:00
- В ДОБРОПОЛЬЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ РУКОЙ В МЯСОРУБКЕ20:48
- Россия перебрасывает военную технику в Беларусь20:33
- Жителей Севастополя ожидают шокирующие нововведения от российской власти20:15
- Порошенко анонсировал создание новых баз для подготовки Сил спецопераций20:00
- Актрису Нину Добрев подожгли на съемках фильма19:45
- Уже завтра может начаться ядерная война19:30
- Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену19:20
- ТОП 3 продукти, що викликають алергію19:05
- Эти средства моментально уберут мешки под глазами21:15
- Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену19:20
- ТОП 3 продукти, що викликають алергію19:05
- Що допомагає покращити пам'ять?14:58
- Чи варто дитині їсти кавун?14:00
- Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя11:00
- Сода — средство №1 для здоровья ногтей10:28
- Названа новая дата конца света10:16
- Как бросить курить? Простые и действенные решения09:40
- Яка користь персиків?08:35
- В Минске прошла "тайная" встреча по Донбассу: появились детали
- "Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция"
- Лечение йодной сеткой: 5 проблем, которые можно решить
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы
- В России объяснили, почему Украина не могла поставлять двигатели в КНДР
- Политик рассказал, за что украинцев будут «лишать гражданства и сажать в тюрьму» (видео)
- "Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети
- "Тюремная система развалена. Убить могут в любой момент". Кто ответит за зверское преступление в Одесском СИЗО