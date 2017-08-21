Трамп отреагировал на столкновение эсминца США с торговым судном

21.08.2017 13:18

В результате столкновения пострадали пять моряков, еще 10 пропали без вести.



Глава Белого дома Дональд Трамп отреагировал на столкновение ракетного эсминца ВМС США John S. McCain (Джон Маккейн), следовавшего в порт Сингапура, с нефтяным танкером Alnic MC.



Свою реакцию он опубликовал у себя в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.



"Думаем и молимся за наших моряков флота США на борту Джона Маккейна, где продолжается поисково-спасательная операция", - написал Трамп, прокомментировав сообщение флота.



Напомним, ранее сообщалось, что ракетного эсминца ВМС США, двигался к востоку от Малаккского пролива и Сингапура, столкнулся с торговым судном Alnic MC, которое шло под флагом Либерии.



В результате инцидента пострадали пять моряков, еще 10 считаются пропавшими без вести.