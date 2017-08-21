- Трамп отреагировал на столкновение эсминца США с торговым судном13:18
- Полторак рассказал, что означает визит главы Пентагона в Украину13:02
- Визит главы Пентагона в Киев: в США объяснили цель встречи с Порошенко11:10
- Названа новая дата конца света10:16
- В США рассказали, когда Кремль выполнит Минские соглашения09:55
- В Лас-Вегасе умер легендарный комедиант09:28
- В Голливуде распалась еще одна актерская пара09:20
- К ЗЕМЛЕ ЛЕТИТ КРУПНЫЙ АСТЕРОИД09:10
- Британские принцы Уильям и Гарри снялись в "Звездных войнах"08:15
- «Голубые карты» Германии: украинцы по-тихому покидают родину07:38
Трамп отреагировал на столкновение эсминца США с торговым судном
В результате столкновения пострадали пять моряков, еще 10 пропали без вести.
Глава Белого дома Дональд Трамп отреагировал на столкновение ракетного эсминца ВМС США John S. McCain (Джон Маккейн), следовавшего в порт Сингапура, с нефтяным танкером Alnic MC.
Свою реакцию он опубликовал у себя в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Думаем и молимся за наших моряков флота США на борту Джона Маккейна, где продолжается поисково-спасательная операция", - написал Трамп, прокомментировав сообщение флота.
Напомним, ранее сообщалось, что ракетного эсминца ВМС США, двигался к востоку от Малаккского пролива и Сингапура, столкнулся с торговым судном Alnic MC, которое шло под флагом Либерии.
В результате инцидента пострадали пять моряков, еще 10 считаются пропавшими без вести.
Теги: США, Донбасс, столкновение, Дональд Трамп, эсминец
- Нове турне Трампа: відомий дипломат «розшифрував» маршрут президента США
- Трамп меняет курс по Украине. Новый план США
- В СМИ просочилась информация о подробностях тайной встречи Трампа с Путиным
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский
- Эксперты: на победу Трампа расчитывает Ринат Ахметов
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту
- Горловчане проломили голову "освободителю" из России12:15
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: ранены 5 бойцов ВСУ11:47
- "Нам бы хватило сил": военный расскрыл подноготную трагедии в Иловайске22:18
- На Луганщину приедет шейх21:54
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»21:12
- Дети-переселенцы вынуждены бороться за украинский паспорт как за ценный приз20:50
- В Угледаре вместо парка собрались построить храм Московского патриархата20:33
- За що котам в АТО треба поставити пам'ятник-2719:53
- «ДНР» ПЛАНИРУЕТ «НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ» НЕДВИЖИМОСТЬ «АПК-ИНВЕСТ», «ПРОМИНВЕСТБАНК» И «НЕДРА УКРАИНЫ»16:12
- Кабмин одобрил погашение из госказны кредита Донецку на 350 млн гривен14:30
- Какой валютный удар ждет украинцев этой осенью13:30
- Трамп отреагировал на столкновение эсминца США с торговым судном13:18
- Полторак рассказал, что означает визит главы Пентагона в Украину13:02
- За годы независимости Украины количество населения страны уменьшилось на 10 миллионов12:45
- Роды в Украине официально станут платными?..12:30
- Горловчане проломили голову "освободителю" из России12:15
- Андрей Малахов объяснил свой уход с "Первого канала"12:00
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: ранены 5 бойцов ВСУ11:47
- Как жизнь украинцев изменится в сентябре: образование по-новому, абонплата на газ и новый курс доллара11:30
- Визит главы Пентагона в Киев: в США объяснили цель встречи с Порошенко11:10
- Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя11:00
- Сода — средство №1 для здоровья ногтей10:28
- Названа новая дата конца света10:16
- Как бросить курить? Простые и действенные решения09:40
- Яка користь персиків?08:35
- Украинцев лишили вкуснейшего лакомства08:20
- Вчені не рекомендують їсти білий хліб07:57
- Медики назвали неожиданное полезное свойство дыни07:18
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»21:12
- Чому 20 серпня вже треба прощатися з літом, і що в цей день має бути на столі20:10
- В Минске прошла "тайная" встреча по Донбассу: появились детали
- "Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция"
- Лечение йодной сеткой: 5 проблем, которые можно решить
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы
- В России объяснили, почему Украина не могла поставлять двигатели в КНДР
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии
- "Тюремная система развалена. Убить могут в любой момент". Кто ответит за зверское преступление в Одесском СИЗО
- "Тупые овощи": сеть возмутила подруга российской террористки, убитой на Донбассе
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети
- Как сложилась судьба замученного российскими наемниками сына депутата