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Трамп отреагировал на столкновение эсминца США с торговым судном

21.08.2017 13:18
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Трамп отреагировал на столкновение эсминца США с торговым судном

В результате столкновения пострадали пять моряков, еще 10 пропали без вести.

Глава Белого дома Дональд Трамп отреагировал на столкновение ракетного эсминца ВМС США John S. McCain (Джон Маккейн), следовавшего в порт Сингапура, с нефтяным танкером Alnic MC.

Свою реакцию он опубликовал у себя в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"Думаем и молимся за наших моряков флота США на борту Джона Маккейна, где продолжается поисково-спасательная операция", - написал Трамп, прокомментировав сообщение флота.

Напомним, ранее сообщалось, что ракетного эсминца ВМС США, двигался к востоку от Малаккского пролива и Сингапура, столкнулся с торговым судном Alnic MC, которое шло под флагом Либерии.

В результате инцидента пострадали пять моряков, еще 10 считаются пропавшими без вести.



Теги: США, Донбасс, столкновение, Дональд Трамп, эсминец
 
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