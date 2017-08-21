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Ученые предупредили о возможном коллапсе человеческой цивилизации
Супервспышки на Солнце по оценкам ученых, происходят с периодичностью в две тысячи лет.
Руководитель отделения астрономии Гарвардского университета Абрахам Лоэб и его коллега Манасви Лингам (США) оценили сроки, когда на Солнце вспыхнет разрушительная для человеческой цивилизации супервспышка. Соответствующее исследование доступно в библиотеке электронных препринтов arXiv.org, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
Супервспышки, в результате которых Солнце выбрасывает в окружающее пространство порядка 1034 эрг, по оценкам ученых, происходят с периодичностью в две тысячи лет. Последний раз аналогичное явление произошло в 775 году, его повторение ожидается примерно через 750 лет.
«Мы заключаем, что риск от супервспышек недостаточно оценен, и что человечество может стать свидетелем их наступления, ведущего к разрушительным экономическим и технологическим потерям, в течение порядка тысячи лет», — сообщают в публикации авторы.
Оценки, приведенные учеными, свидетельствуют, что энергия солнечных супервспышек заключается в интервале от 2×1034 до 6×1036 эрг, нижняя граница этой величины отвечает минимальному ущербу экосистеме планеты, но крупному урону для созданной человеком инфраструктуры.
В частности, солнечные супервспышки могут полностью вывести из строя околоземные спутники и электрические системы. В ходе геомагнитной бури 1859 года на планете вышли из строя телеграфные системы, а северные сияния наблюдались даже в приэкваториальных регионах.
Наибольшую опасность солнечные супервспышки представляют для озонового слоя, который защищает биосферу от ультрафиолетового излучения. Избыточная радиация приводит к перегреву приповерхностных слоев атмосферы, угнетению фотосинтезирующих организмов и деградации ДНК.
Теги: Донбасс, ученые, цивилизация, человечество
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