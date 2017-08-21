Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Ученые предупредили о возможном коллапсе человеческой цивилизации

21.08.2017 18:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ученые предупредили о возможном коллапсе человеческой цивилизации

Супервспышки на Солнце по оценкам ученых, происходят с периодичностью в две тысячи лет.

Руководитель отделения астрономии Гарвардского университета Абрахам Лоэб и его коллега Манасви Лингам (США) оценили сроки, когда на Солнце вспыхнет разрушительная для человеческой цивилизации супервспышка. Соответствующее исследование доступно в библиотеке электронных препринтов arXiv.org, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

Супервспышки, в результате которых Солнце выбрасывает в окружающее пространство порядка 1034 эрг, по оценкам ученых, происходят с периодичностью в две тысячи лет. Последний раз аналогичное явление произошло в 775 году, его повторение ожидается примерно через 750 лет.

«Мы заключаем, что риск от супервспышек недостаточно оценен, и что человечество может стать свидетелем их наступления, ведущего к разрушительным экономическим и технологическим потерям, в течение порядка тысячи лет», — сообщают в публикации авторы.

Оценки, приведенные учеными, свидетельствуют, что энергия солнечных супервспышек заключается в интервале от 2×1034 до 6×1036 эрг, нижняя граница этой величины отвечает минимальному ущербу экосистеме планеты, но крупному урону для созданной человеком инфраструктуры.

В частности, солнечные супервспышки могут полностью вывести из строя околоземные спутники и электрические системы. В ходе геомагнитной бури 1859 года на планете вышли из строя телеграфные системы, а северные сияния наблюдались даже в приэкваториальных регионах.

Наибольшую опасность солнечные супервспышки представляют для озонового слоя, который защищает биосферу от ультрафиолетового излучения. Избыточная радиация приводит к перегреву приповерхностных слоев атмосферы, угнетению фотосинтезирующих организмов и деградации ДНК.



Теги: Донбасс, ученые, цивилизация, человечество
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх