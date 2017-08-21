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Уже завтра может начаться ядерная война
Конфликт между США и КНДР постепенно обостряется. Страны уже стоят на грани ядерной войны. Последней каплей могут стать военные учения, которые планируют провести США и Южная Корея. Пхеньян пригрозил запустить ракету в сторону США.
Внимание всего мира приковано к КНДР и США. Ким Чен Ын испытывает ядерное оружие, и откровенно угрожает США. В администрации Трампа заявляют: терпение вот-вот лопнет, пишет 24 канал.
"Мы проводим очень много времени, обсуждая план действий в отношении Северной Кореи. Ее поведение неприемлемо. А запуски межконтинентальных баллистических ракет – провокация. Мы и в дальнейшем будем пытаться решить проблему дипломатическим путем. Но самое главное сейчас – заставить Пхеньян уменьшить свой ядерный арсенал и прекратить запуски ракет", – подчеркнул государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.
До недавнего времени на постоянное бряцание оружием КНДР особо не обращали внимания. Насторожиться заставили доклады американской и японской разведок. Оказалось, что Пхеньян уже имеет достаточно компактные ядерные боеголовки. И с таким оружием ракеты легко долетят до США.
И теперь уже Пхеньян начал навязывал Вашингтону свои правила игры. Ким Чен Ын сообщил о новых ракетных испытаниях в середине августа. Ракеты должны были упасть в Тихий океан на расстоянии сорока километров от острова Гуам.
На угрозы Дональд Трамп отреагировал агрессивно и пообещал ответить "огнем и яростью, каких свет не видел". Формально президент США пригрозил Пхеньяну ядерной войной.
"У нас есть целая группа морских пехотинцев на острове Гуам. И мы способны быстро отреагировать на любую угрозу, которая будет надвигаться на нас", – подчеркнул солдат корпуса морской пехоты США Тимоти Патрик.
И на некоторое время напряжение между странами стихло. Ким Чен Ын сообщил, что ракетных испытаний не будет, а Трамп ответил, что в Пхеньяне приняли разумное решение.
"Ким Чен Ын из Северной Кореи принял очень мудрое и обоснованное решение. Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!" – отметил он.
Так называемое перемирие длилось недолго. В понедельник США и Южная Корея проводят совместные военные учения. Учения проходят ежегодно. На этот раз в КНДР угрожают: если маневры стартуют, в направлении острова Гуам полетит ракета.
Поэтому Дональду Трампу нужно было выбирать. Или пойти на уступки Пхеньяну и получить новый список требований, или все же провести учения.
В Вашингтоне выбрали учения. Они стартуют завтра, 21 августа. В день самого продолжительного в истории солнечного затмения, которое смогут, кстати, увидеть только жители США.
Источник: http://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, война, ядерная война, КНДР
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