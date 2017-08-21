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В Голливуде распалась еще одна актерская пара

21.08.2017 09:20
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В Голливуде распалась еще одна актерская пара

Сара Хайланд и Доминик Шервуд расстались после двух лет отношений

Еще одной парой в Голливуде стало меньше: звезда "Американской семейки" Сара Хайланд и актер Доминик Шервуд расстались после двух лет отношений. Источник издания People утверждает, что "они больше не встречаются, но по-прежнему уважают друг друга и остаются друзьями", – передает popcornnews.

26-летняя Сара и 27-летний Доминик начали встречаться в феврале 2015 года и, в отличие от многих звездных пар, не скрывали чувств друг к другу, регулярно появляясь вместе на публике. По всей видимости, разлад в отношениях пары начался не так давно, потому что еще в феврале Сара трогательно поздравляла Доминика с двухлетней годовщиной романа в соцсетях.

Предыдущие отношения актрисы также закончились неудачно: на протяжении 5 лет она встречалась с актером Мэттом Прокопом, а в 2014 году через суд добилась запрета на приближение к ней бывшего бойфренда, обвинив его в том, что он угрожал ее жизни и прибегал к рукоприкладству.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Голливуд, актер, расставание
 
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