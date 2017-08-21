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В Южной Корее робот подрабатывает спортивным журналистом
Чудо технологии начало заниматься творческой деятельности.
Корейский робот-журналист освещает спортивные события спустя две секунды после завершения матчей, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Корейское информационное агентство Yonhap запустило в работу автоматическую "систему оповещения", которая самостоятельно пишет и публикует новости относительно футбольных матчей в рамках английской Премьер-Лиги (English Premier League, EPL).
Основой системы робота-журналиста Soccerbot являются алгоритмы, которые копируют способ, которым пишут статьи люди-журналисты, но вот роботу-журналисту для написания статьи требуется всего секунду-две времени после момента завершения футбольного матча.
Испытания робота-журналиста Soccerbot были проведены во время игр EPL сезона 2016-2017 года. Во время этих испытаний робот "произвел на свет" 380 статей. А теперь, статьи робота Soccerbot, написанные на корейском языке и освещающие все 380 игр сезона 2017-2018 года, будут моментально и без предварительной модерации публиковаться на сайте информационного агентства Yonhap.
В своей работе программа Soccerbot использует базу данных слов и выражений, составленную на базе анализа большого количества статей, написанных в прошлом репортерами агентства Yonhap. Процесс создания статьи состоит из трех этапов, сбора данных, составления текста, проверки грамматики и орфографии. Для того, чтобы использовать только достоверные данные, робот Soccerbot использует пять не связанных друг с другом источников информации. А в процессе составления и редактирования текста будущей статьи робот вносит необходимые коррекции в зависимости от результатов матча и участия в них игроков, граждан и выходцев из Южной Кореи.
Используя опыт и наработки, приобретенные при создании робота-журналиста Soccerbot, специалисты агентства Yonhap начали разработку более сложной программы, которая будет подобным образом освещать все события Зимних Олимпийских Игр, которые будут проводиться в Пхенчхане (PyeongChang) в феврале 2018 года.
Теги: Донбасс, спорт, робот, Южная Корея, журналист
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