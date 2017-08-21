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В Ростове-на-Дону масштабный пожар: пылают десятки жилых домов, идет эвакуация жителей.
В российском Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар - загорелось уже 20 домов.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"В Ростове-на-Дону тем временем жара. Пожар, вспыхнувший в одном частном доме, неожиданно перекинулся на соседние. Общая площадь пожара - уже 5 000 квадратных метров", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в городе горят уже 20 домов. МЧС не может остановить пламя, поэтому спасатели начали эвакуацию населения из ближайших строений.
"Сильный ветер просто переносит пламя с одного дома на другой. Если ситуацию вовремя не взять под контроль, начнется так называемый огненный смерч", - отметили в сообщении.
Уже известно о 3 пострадавших. Все они с ожогами доставлены в больницы.
Люди отгоняют от места пожара автомобили, выносят из домов ценные вещи. Прозвучало несколько взрывов. По словам местных жителей, взрываются газовые баллоны, передает РИА "Новости".
Жители охваченных пламенем домов утверждают, что ранее их предупреждали о возможных поджогах.
"Месяц назад какие-то люди пришли к тем, кто живёт в самых нижних домах района. Предлагали жителям от 100 до 600 тысяч рублей за сотку земли. Но когда им сказали, что за эти деньги ничего не купишь, ответили: "Тогда вас легче сжечь, чем что-то платить", — сообщил местный житель.
Отмечается, что людей пытаются выселить, чтобы освободить землю под строительство новых объектов. Нужно заметить, что земля в этом районе — одна из самых дорогих в городе.
Теги: Россия, Донбасс, Ростов-на-Дону, пожар, эвакуация
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