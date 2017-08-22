Родилась в рубашке: в Москве пьяная школьница выпала с 9-го этажа и не только выжила, но даже избежала существенных травм

22.08.2017 22:16

15-летняя школьница из Москвы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, смогла выжить после падения из 9-го этажа. Юной россиянке даже удалось избежать существенных повреждений. Благодаря приземлению на деревья она отделалась лишь одним сломанным ребром, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на телеграмм-канал Mash.

Причиной трагедии называется конфликт девочки с родителями, которые во дворе подловили дочь за распитием алкогольных напитков и в качестве наказания посадили ее на "домашний арест".

Возмущенная школьница решила сбежать из дома и вернуться к своей компании. Она пыталась перелезть к друзьям через окно, но в результате не удержалась на высоте и упала с девятого этажа.