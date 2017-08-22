У российской армии не будет шансов: США отправляют к границе РФ обновленный БТР Stryker, оснащенный мощными ракетными комплексами Javelin

22.08.2017 09:12

Уже в следующем году на вооружение американской армии поступят обновленные бронетранспортеры Stryker, оснащенный известной мощной ПТРК Javelin. Оружие справедливо называют "грозой броневиков". Об этом сообщает "Диалог.ua", ссылаясь на LIGAnews.

Отметим, что о модернизации Stryker США приняли решение в 2016 году. Американцев не удовлетворяла огневая мощь бронетехники, а именно слабые пулеметы.

В Пентагоне поставили перед учеными задачу оснастить Stryker мощным боевым модулем. Такой был разработан норвежской компанией и получил название Protector Medium Caliber Turret. Stryker вооружили 30-мм пушкой. Его испытания уже состоялись. Орудие привело в восторг американских военных, так как оказалось очень эффективным в уничтожении вражеских бронетехники и укрепрайонов.

Примечательно, что на этом американцы останавливаются не собираются. Под Stryker уже разработан модуль с нашумевшим противотанковым ракетным комплексом Javelin.

Петагон планирует оснастить обновленной бронетехникой свои войска, которые размещены не только в США, но и в Европе, в частности, в странах, граничащих с агрессивной Россией.