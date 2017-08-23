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Датская полиция обнаружила обезглавленное тело журналистки с затонувшего "Наутилуса"
Датская полиция подтвердила, что найденный на пляже к югу от Копенгагена обеглавленный торс принадлежит пропавшей ранее журналистке Ким Уолл, об этом свидетельствует проведенный текст ДНК, предает телеканал 112 Украина.
Ведущий исследователь Йенс Моллер Дженсен сказал, что ДНК взяли из расчески Ким Уолл и зубной щетки у ее дома в Швеции, и она соответствовала останкам, найденным на пляже к югу от Копенгагена в понедельник. Он добавил, что к найденному торсу был прикреплен металл - вероятно, чтобы останки точно утонули.
Кровь, обнаруженная на самой подводной лодке UC3 Nautilus, также была идентифицирована как принадлежащая шведской журналистке. На данный момент проводится вскрытие, полиция все еще ищет остальную часть ее тела.
Напомним, шведскую журналистку в последний раз видели живой 10 августа перед тем, как она отправилась на подводную лодку UC3 Nautilus вместе с изобретателем Питером Мэдсеном. После этого она пропала. Через несколько часов после того, как начали поиски представительницы СМИ, субмарина утонула. Датского изобретателя обвинили в небрежном непредумышленном убийстве.
Изначально он сообщил в суде, что благополучно высадил журналистку возле Копенгагена, однако позже изменил свои показания и признался, что она умерла на подводной лодке в резульате несчастного случая, и он сбросил ее тело в воду.
Теги: Дания, полиция, тело, подводная лодка
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