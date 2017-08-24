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Америка толкает рубль к пропасти
До конца сентября конгресс США должен принять решение о повышении порога госдолга. После этого американское казначейство собирается выйти на рынок с массированными заимствованиями на сумму в $501 млрд. Кроме того, Федрезерв может в очередной раз повысить ставки и начать продавать накопленные у себя на балансе ценные бумаги.
Некоторые аналитики опасаются, что в четвертом квартале это спровоцирует резкий рост курса доллара к другим валютам, в том числе — рублю, пишет gazeta.ru.
Дедлайн по повышению порога госдолга США истекает 29 сентября. Если конгресс не утвердит новые лимиты (они могут перевалить за $20 трлн), то американское казначейство сможет занимать на рынке только для погашения старых долгов, а значит, есть риск прекращения финансирования ряда государственных обязательств (это называется shutdown).
Проблема текущего момента в том, что shutdown может спровоцировать волну распродаж на рынках, которые и без того нервничают из-за пребывания Трампа в Белом доме.
Вторая причина опасаться затягивания решения по повышению потолка госдолга заключается в том, что казначейство запланировало на четвертый квартал этого года массированные заимствования на сумму в $501 млрд (с учетом погашений на конец года останется $360 млрд). Соответственно, чем позднее выйдет казначейство на рынок, тем концентрированнее будет отток средств в американские долговые бумаги.
Сообщение о планах по заимствованиям вышло еще 31 июля этого года, но аналитики не обратили на него внимания. Они полагают, что эта сумма некритична для рынка.
«Размещение казначейством США облигаций — стандартные действия, которые не должны оказывать значительное влияние на ситуацию на глобальном валютном рынке и тем более на курс российской валюты», — считает Михаил Поддубский, ведущий аналитик Промсвязьбанка.
С ним согласен и Константин Артемов, управляющий портфелем облигаций УК «Райффайзен Капитал». Он считает, что такой объем размещения небольшой по меркам американской экономики и в сравнении с общим долгом (больше $18 трлн).
Но $501 млрд заимствований за квартал — это самый высокий показатель с кризисного 2009 года. И это примерно 2,5% от всего объема госдолга США.
Василий Олейник, эксперт ГК «Финам», называет эту сумму «гигантской».
Предварительный план очистки баланса предполагает, что в месяц будет продаваться государственных и ипотечных бумаг на $6 млрд и $4 млрд, затем объемы постепенно увеличатся до $30 млрд и $20 млрд.
Кроме того, есть высокая вероятность того, что уже в ближайшее время о начале свертывания программы количественного смягчения (QE) объявит и Европейский ЦБ.
Василий Олейник отмечает, что сейчас вся финансовая система и все фондовые рынки держатся лишь за счет ежемесячных вливаний почти в $150–160 млрд и «не трудно представить, что будет, когда эти инъекции иссякнут».
Он говорит, что стоит готовиться к мощной коррекции по всем рисковым активам и тем более по всем валютам развивающихся стран, включая рубль.
В итоге коррекции пара евро/доллар может с текущего уровня в 1,15 опуститься к паритету. Аналитик ВТБ24 Алексей Михеев отмечает, что рубль может вырасти выше отметки в 67 руб. за доллар. Он также не исключает, что и нефть в итоге подешевеет.
С одной стороны, реформы, предлагаемые Трампом, участие во внешних конфликтах, переориентация экономики на внутренние производственные ресурсы требуют госфинансирования, т.е. роста долга. С другой — дальнейшее наращивание долга, особенно учитывая, что после 2007–2009 годов в госдолг были конвертированы крупные и токсичные корпоративные долги, небезопасно.
«Поэтому администрация будет вынуждена постепенно ужесточать монетарную политику и разворачивать ее в сторону сокращения государственных заимствований. Полагаю, что этот процесс мы увидим уже в 2018 году», — считает аналитик.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Россия, США, Донбасс, рубль
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