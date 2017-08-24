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Стало известно название финального эпизода "Игры Престолов"
24.08.2017 10:16
Название легендарного сериала появилось в открытом доступе.
Стало известно название последней серии седьмого сезона "Игры престолов", информирует Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Финал будет называться "Дракон и волк". Он выйдет в эфир 27 августа.
Продолжительность эпизода составит почти 80 минут. Это самая длинная серия в истории "Игры престолов".
Теги: Донбасс, кино, Игра престолов
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