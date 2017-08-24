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Звезда "Друзей" сделал громкое заявление

24.08.2017 15:00
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Звезда "Друзей" сделал громкое заявление

50-летний актер сделал официальное заявление об уходе.

Звезда сериала "Друзья" Мэтт ЛеБлан объявил о завершении актерской карьеры в эфире ток-шоу Конана О'Брайена, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Мне 50 и несколько недель – я старею, – объяснил он. – Думаю, что лучше я выйду на пенсию раньше, чем позже, потому что мне бы очень хотелось ничего не делать. Это то, чем я займусь. Просто ничем".

О'Брайен в ответ пошутил, что если ЛеБлан сделает официальное заявление об уходе прямо сейчас, то сможет приходить на шоу хоть каждый день. "Я ухожу!" – поспешил согласиться актер.

Недавно ЛеБлан подписал контракт на участие в новом сезоне автомобильного шоу "Top Gear".




Теги: Донбасс, карьера, актер, сериал, друзья
 
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