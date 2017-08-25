Фельштинский: Путин оказался не готов убивать сотни тысяч людей, как к этому был готов Сталин

25.08.2017 19:51

Может ли Владимир Путин начать третью мировую войну, жив ли Борис Березовский, кто и по какой причине убил Михаила Лесина, влияет ли российская оппозиция на действующую власть, кто станет следующим президентом России и сколько агентов Федеральной службы безопасности работает в Украине и мире, рассказал в авторской программе Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" российско-американский историк Юрий Фельштинский. Издание "ГОРДОН" эксклюзивно публикует текстовую версию интервью.

– Юрий Георгиевич, добрый вечер. Рад вас приветствовать.

– Добрый вечер.

– Я знаю, что в США вы 39 лет, вы редактор-составитель нескольких десятков томов бесценных архивных документов, в частности "СССР – Германия. 1939", посвященного печально известному пакту Молотова – Риббентропа. Виталий Коротич рассказывал мне, что в 1989 году, будучи депутатом Съезда нардепов СССР от Харькова, он вошел в комиссию под руководством академика Александра Николаевича Яковлева – секретаря ЦК КПСС, члена Политбюро, одного из идеологов перестройки в Советском Союзе, которая занималась именно этим пактом. Тогда вся советская страна, естественно, не могла себе представить, что Сталин заключил с Гитлером некий союз, в результате которого два тирана просто покромсали Европу, поделили сферы влияния, а дальше уже – кто кого обманет. Скажите, пожалуйста, что вас поразило, когда вы увидели эти архивные документы?

– Вы знаете, это было первое издание на русском языке, очень важное даже для русской иммиграции, тогда еще советской, поскольку был СССР. Но намного интереснее то, что именно на базе данной книги, выпущенной в двух томах ("1939" – первый, и "1939–1941" – второй), на основе этих документов Прибалтика впервые поставила вопрос о своей независимости. Тогда же, в 89-м году, было сделано такое полулегальное переиздание книги в Вильнюсе, руководил этим в то время Ландсбергис. Ее разослали всем членам Верховного Совета СССР и вот, собственно, как я уже говорил, основываясь на этих свидетельствах, Прибалтика подняла вопрос о своей самостоятельности. Затем, несколько позже, по приглашению Ландсбергиса, первый раз после иммиграции в 78-м году, я полетел в Вильнюс, что было для меня таким подарком с их стороны за издание этой книги.

– Что вас потрясло, когда вы увидели эти документы?

– Я, конечно же, о них знал, поскольку все-таки занимался историей и изучал именно советско-германские отношения. Поражала быстрота действий обоих правительств, довольно четкое понимание и Сталиным, и Гитлером, как легко и просто можно поделить Европу между двумя великими державами, цинизм, жестокость. Мы были знакомы с безжалостностью советского режима, потому что уже произошли и революция, и гражданская война, и коллективизация, и Голодомор, – все это уже было, но то, что возможно вот так внаглую разделить Европу и захватывать страну за страной, тогда это, прямо скажем, было в новинку всей европейской цивилизации.

– Согласны ли вы с Виктором Суворовым, который утверждает, что Сталин собирался первым напасть на Гитлера?

– Безусловно, на сто процентов. Мы с ним много лет переписывались, затем, наконец, повидались в Лондоне, в гостях у Буковского, и долго на эту тему говорили. В этом смысле я буквально преклоняюсь перед Суворовым, поскольку, занимаясь советско-германскими отношениями много-много лет, понимал, что что-то не так в этой известной формулировке: Сталин поверил Гитлеру, и из-за этого удар по Советскому Союзу оказался неожиданным. Я осознавал невозможность подобного поведения, меня это смущало, ну не мог Сталин так поступить, что-то было не так в этом "вероломном" нападении. И только Виктор Суворов действительно смог дать ответы на все исторические вопросы о том, что же на самом деле произошло.

– Какая страшная катастрофа развернулась на европейской территории тогда, начиная с 39-го года, – настоящий кошмар, когда в топку отношений между Сталиным и Гитлером без разбора были брошены миллионы человеческих жизней, гибли лучшие люди! У вас не шла голова кругом от осознания этого?

– Я всю жизнь занимаюсь изучением именно Советского Союза, в основном начиная с периода 17-го года. Задачи, которые пытался решить Сталин в 39-м году, на самом деле были частью общей программы, заключавшейся в физическом захвате всей Европы. Известнейшая книга Виктора Суворова – "Ледокол", все мы знаем, что Сталин использовал Гитлера как ледокол революции, но данное название придумал не Суворов, так прозвали Гитлера в секции Коминтерна, которая должна была через него, благодаря ему и с его помощью организовать революцию в Европе, поэтому для Сталина это было реализацией общей программы по ее захвату. То, что в конце концов это удалось только наполовину, поскольку Америка к тому времени, к 45-му году, уже имела атомное оружие, а Россия – еще нет, можно считать поражением Сталина. Но то, что Советский Союз, страну за страной, мог захватить восточную часть Европы – это, повторяю, было компонентом общей концепции, и в данном смысле ничего неожиданного не произошло. Между Троцким и Сталиным были расхождения по поводу того, как именно организовывать мировую революцию, но концептуально это все укладывалось в ее общую теорию. Говорю еще раз – это был общий план, осуществление которого, с точки зрения Иосифа Виссарионовича, наконец-то могло начаться в 39-м году. Нужно понимать, что Вторая мировая была целиком и полностью спровоцирована и организована Сталиным, и он прекрасно знал, для чего подписывает пакт о ненападении, потому что без этого Гитлер не смог бы начать войну.

– То есть "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем" условно говоря?

– Безусловно, и в этом, собственно, заключалась основная идея.

– Юрий Георгиевич, я часто думаю о той отрицательной селекции, которая произошла на территории бывшего Советского Союза за последний век. Близится октябрь 2017 года – 100 лет со дня Великой, как ее называли раньше, в советское время, Октябрьской социалистической революции. Давайте подумаем, значит: 1914 год – начало Первой мировой войны, с 1917 по 1922 год – гражданская война, потом – Голодомор, 1937–1939 годы – сталинские репрессии, далее – война, 1949–1952 годы – опять репрессии, – все это повлекло за собой миллионы жертв. Затем – массовые отъезды. Сколько в это время в России, в Советском Союзе, было волн эмиграции – не сосчитать. И смотрите, гибли, умирали, уезжали, сгнивали в лагерях, как правило, лучшие. Не задавали ли вы себе вопрос и не пытались ли ответить, сколько миллионов человек погибло за 100 лет на территории России?

– Этим занимались разные специалисты. Разумеется, подсчитывать жертвы такого типа трудно, но я думаю, что цифра в 60 млн, безусловно, корректная. Есть мнение, что она, возможно, доходила и до 100 млн, но будем откровенны: нет принципиальной разницы между тем, 60 это млн, 70, 80 или 100. Советский режим уничтожил столько людей, сколько было возможно физически, истребить больше машина этого террора просто не позволяла. Конечно, когда мы сравниваем Гитлера и Сталина, то первый выглядит лишь плохим учеником, двоечником…

– …Гитлер хоть своих не уничтожал, тем более в таком количестве, правда?

– Ну у Гитлера просто не было возможности уничтожать своих, ему сначала нужно было расправиться с чужими. Но, повторяю, сталинский террор, конечно, был абсолютно беспрецедентным и до, и после. Я думаю, ничего подобного, такого организованного, безжалостного и циничного, ни одна страна не пережила.

– Горбачев рассказывал мне, что в 30-е годы Политбюро просто раздавало по областям планы – сколько расстрелять, сколько отправить в лагеря, а им обратно слали, что этого мало, давайте еще, у нас больше врагов народа. Какой вообще кошмар, когда так бесчеловечно, цинично и планово уничтожалось собственное население, причем, опять подчеркиваю, лучшее. Скажите, пожалуйста, что это за проклятие висело или продолжает висеть над этой территорией бывшего Советского Союза? Почему так? Почему не по-человечески?

– Это проклятие, собственно, было заложено в коммунистической идеологии. И ее суть, как мы с вами знаем, заключается в том, что человеческая жизнь вообще не обладает никакой ценностью, значение имеет только какая-то абстрактная идея, которая должна привести к некому светлому будущему. И именно потому, что группа людей, которая захватила власть в России в 1917 году, никогда не относилась к человеческой жизни как к важному фактору, с которым нужно считаться, все это позже и привело к сталинизму. Задним числом нам, наверное, понятно, почему это произошло. В конце концов, сейчас есть страны, очень похожие на сталинский Советский Союз – Северная Корея, например – такой миниатюрный СССР времен Иосифа Виссарионовича. Но, как мы видим, если этой системе противостоять, она не в состоянии выжить физически, поскольку не способна конкурировать. Вообще вся концепция мировой революции была основана на том, что Советский Союз не может сосуществовать с кем-то еще, потому что он, повторяю, не способен конкурировать. Собственно, главные причины развала СССР в 1991 году как раз и заключались в том, что эта неконкурентоспособная система стояла перед выбором: либо продолжать мировую войну так, как ее вел Сталин в 1939–1945 годах, либо сдаться на милость победителя. И у советского руководства тех времен (тогда во главе стоял Горбачев, но мог оказаться кто-то другой) просто сдали нервы, оно не было готово убивать миллионами свое и чужое население так, как Сталин.

– И слава богу. В свое время вы опубликовали архив Троцкого. Я напомню, что Лев Троцкий родился здесь, в Украине, в Кировоградской области, прожил очень яркую, такую бандитскую жизнь, выступил главным, я думаю, исполнителем восстания, которое потом назвали Великой Октябрьской социалистической революцией, и был убит ударом ледоруба, нанесенным сталинским агентом Рамоном Меркадером, в Мексике в 40-м году. Скажите, пожалуйста, на основании опубликованных вами архивов, что за фигура был Лев Троцкий?

– Безусловно, на общем фоне он выделялся как один из самых ярких революционеров просто потому, что отличался от людей типа Сталина, которые в буквальном смысле были уголовниками и бандитами. Очень многие пришли из преступной среды либо из мира "эксов", экспроприации, вроде Иосифа Виссарионовича или Камо. То есть это на самом деле были террористы, овладевшие или принявшие коммунистическую идеологию. Их градации были разные, мы, естественно, знаем об эсерах, которые совершали теракты, но постепенно этот терроризм принял уже государственные масштабы. Нужно сказать, что Троцкого от Сталина отличало, возможно, то, что он лично не был садистом. Вот про Сталина известно, что он им был. Иосиф Виссарионович даже над своим сыном издевался, когда тот безуспешно пытался покончить с собой, дразнил его потом, что, мол, даже этого он сделать не сумел. Троцкий садистом, конечно, не был, но он не понимал и никогда не признавал своих ошибок. Это то, что его погубило, кстати говоря. Он выделялся абсолютно абстрактным отношением к смерти других людей. Надо сказать, когда Сталин из мести одного за другим убивал его детей, на это Троцкий реагировал болезненно, а вот смерти других детей и людей вообще его не трогали совершенно, то есть он жил в мире такой абстракции. Понимаете, когда сдвигается ось добра и зла, культуры и бескультурья, то только на этом фоне полуграмотный Луначарский мог казаться…

– …министром просвещения, наркомом…

– …да, понимаете? Все из-за этого смещения. Потому что если бандит Сталин становится генеральным секретарем и руководителем государства, то тогда, конечно, Луначарский оказывается самым образованным человеком. Вот сдвиг этой оси – всегда самое страшное, что происходит с народом и государством.

– Вы знаете, в Украине СБУ открыла архивы до 1991 года. Я с большим удовольствием, если это можно так назвать, прихожу и работаю, меня, в частности, интересуют расстрельные дела 1937–1939 годов. То есть когда держишь в руках эти документы и понимаешь глубинный механизм террора против собственного народа, как все происходило – это страшно, потому что за каждым делом стоят конкретные люди, которые жили здесь, в Киеве, на конкретных улицах, в конкретных квартирах. Скажите, пожалуйста, российские архивы когда-нибудь откроют?

– В какой-то момент их открыли, к сожалению, на не очень долгое время. Проблема еще заключалась в том, что сделать это легко, а вот разобраться в их содержимом, найти нужные, полезные и важные бумаги – очень сложно. Должна существовать архивная опись, всем этим кому-то нужно заниматься, чего в Советском Союзе никто, конечно, не делал. Поэтому, увы, как эти архивы открыли, так их и закрыли, переведя, по-моему, в Архивный фонд президента или что-то в этом роде. Знаете, я думаю, что открытие архивов или открытые архивы – это не самое, может быть, важное, потому что если мы теперь посмотрим на то, что происходит, например, в России с ее историей, в том числе советского периода, то увидим, что сейчас там поднимают голову ну такие темные силы, они пишут настолько страшные, неправильные, не имеющие отношения к истории вещи, что хватаешься за голову. Это происходит не потому, что недостаточно информации у людей, читателей, школьников, студентов, учителей, а, конечно, из-за общей политической ситуации в стране. Так что открытие архивов – это хорошая, великая вещь, но еще очень важно, чтобы не все точки зрения были равны и, может быть, даже не каждая имела право на существование. В Германии, например, восхвалять Гитлера запрещено законом, потому что немцы осознали то, что с ними произошло, они чувствуют свою вину как народ и нация. Если кто-то этого не ощущает на земном, домашнем уровне, значит ему помогает законодательство. А в сегодняшней России, к сожалению, этого не произошло, она не приняла на себя ответственности за все то зло, которое творила в Европе.

– Юрий Георгиевич, в соавторстве с отставным майором ФСБ Александром Литвиненко, впоследствии отравленным в Лондоне, вы написали книгу "ФСБ взрывает Россию". В чем ее суть, если в двух словах?

– В том, что, спровоцировав Вторую чеченскую войну, Путин смог прийти к власти, укрепиться в Кремле и постепенно обеспечить захват управления российским государством той структуре, на которую раньше работал – ФСБ, бывшее КГБ. На самом деле эта книга о том, как Федеральная служба безопасности, с помощью спровоцированной войны в Чечне, оправданием которой явились взорванные в Москве и других городах дома с мирными жителями…

– …их взрывала ФСБ?

– Да, это, собственно, то, о чем данная книга: как в сентябре 1999 года ФСБ взорвала несколько жилых домов в Москве, Буйнакске (ну в Буйнакске это сделало ГРУ) и Волгодонске. Нами была подробно описана неудачная попытка подорвать многоэтажку в Рязани, и именно благодаря ей мы смогли раскрутить всю историю сентябрьских взрывов 99-го, потому что в наше распоряжение было оставлено слишком много улик.

– Вы дружили с Борисом Березовским. Скажите, пожалуйста, Борис Абрамович жив или мертв?

– Конечно, он мертв. Кстати, по-моему, одно из самых последних его интервью, причем такое долгое и обстоятельное, брали вы. В живых Березовского нет, единственная тайна, которая до сих пор существует, – он повесился сам или его убили. Думаю, на этот вопрос мы никогда не узнаем ответа, но так или иначе, безусловно, его с нами нет.

– Кстати, Михаил Лесин – могущественный руководитель кремлевской пропаганды, человек, на котором сходились многие нити управления ею и не только, был забит битами в США накануне начала сотрудничества с американскими властями и дачи показаний в обмен на лояльность к нему, его собственности в Соединенных Штатах и, как говорят, его миллиардам. Скажите, пожалуйста, что произошло с Михаилом Лесиным?

– Ну это еще одна загадочная история. Всех ответов на интересующие нас вопросы мы до сих пор не имеем. Лесин к этому времени мягко эмигрировал из России, он, конечно, находился в поле зрения американских правоохранительных органов, безусловно, был причастен и к коррупции, и к воровству, в том числе бюджетных денег. Почему он оказался в Вашингтоне в те дни, мы знаем – в начале ноября Лесин собирался присутствовать там на неком мероприятии. Могло ли случиться, что одновременно с этим он должен был встречаться с сотрудниками ФБР? Да, это, собственно, то, что утверждала последняя публикация в американском издании Buzzfeed. Послужило ли это причиной убийства Лесина? Безусловно, потому что он мог располагать крайне важной для Кремля информацией. Поскольку его смерть произошла в ноябре 15-го года и, как мы знаем, это был тот период, когда российское руководство начинало всерьез заниматься подготовкой к вмешательству в американские выборы, что является той тайной, которую Лесин мог раскрыть руководству США.

– Если в двух предложениях, что произошло между Россией и Украиной за последние три с половиной года? Как бы вы это охарактеризовали?

– (Задумался). Полагаю, что первоначальная надежда Путина на то, что Украина целиком и полностью сдастся России, как это произошло с Крымом, не оправдалась, и это самое главное. Думаю, он оказался не готов убивать десятки, а может быть, и сотни тысяч людей, как в свое время к этому террору и смертям был готов Сталин. Я считаю, Украина доказала, что является самостоятельным, независимым государством и отстояла свою свободу в этой борьбе. Да, потеряв Крым, по крайней мере на какое-то время, да, не удержав территории Восточной Украины, но урок, который получил Путин, был достаточно серьезным, и он заключается в том, что бывшие территории Советского Союза готовы воевать и умирать за свою независимость, что очень важно. Полагаю, это главное. Уменьшилась ли угроза? Не думаю, что нужно расслабляться и считать, будто она уже позади. Понятно, какие-то стратегические задачи Путин уже решил. Одна из них заключалась в том, чтобы предотвратить возможность вступления Украины в НАТО, именно это было одной из целей начала военного конфликта, точно так же, как в свое время это произошло в Грузии, а до этого – в Молдове, чтобы не допустить вхождения данных государств в систему Североатлантического альянса. Теперь мы уже понимаем, что единственная причина, по которой Прибалтика до сих пор свободна и независима, – она вовремя успела войти в НАТО, а Украина и Грузия, к сожалению, нет. И теперь обе эти страны находятся в таком немного подвешенном состоянии с начатыми военными конфликтами, закончить которые на данный момент не представляется возможным.

– Юрий Георгиевич, у нас осталось 20 минут, вопросов еще много, поэтому я просил бы вас отвечать немножко пожестче в плане времени…

– Хорошо.

– Скажите, пожалуйста, когда-то блистательный президент США, один из лучших, на мой взгляд – Рональд Рейган сказал, что Советский Союз – это "империя зла". Сегодняшняя Россия – зло?

– Безусловно (вы просили отвечать пожестче), и я объясню почему. Дело в том, что в России в 2000 году к власти пришла ФСБ как институт. Это, собственно, бывший КГБ, все мы очень хорошо знаем данную структуру. Те, кто в ней состоял, никогда не учились строить, а всегда – разрушать и убивать. То, что они умеют убивать, мы с вами помним из всего советского периода, начиная с 1917 года, и вот сегодня эти люди стоят у власти в России. В мировой истории никогда не было такого, чтобы государством управляла тайная полиция, поэтому те, кто не в курсе событий, имевших место в Союзе, и не понимают, что такое СССР вообще, с удивлением и непониманием смотрят на происходящее в России. Мы привыкли сравнивать, искать какие-то аналогии в мировой истории, а их нет, потому что даже Сталин был подконтролен каким-то другим структурам, той же тайной полиции. А система, которую пытался воплотить Андропов, а до него – Берия, когда сами секретные службы руководят государством, такого не было никогда. Именно потому это и опасно – у этих людей нет задачи сделать из России Швейцарию, у них есть цель расширяться территориально. Возможно, нам все это кажется даже немного странным и, хотел сказать, смешным, хотя это неправильное слово. Путин очень примитивно мыслит, мы это видим по постоянному захвату чужих территорий, а величие он воспринимает только в формате приобретения других земель. Это то, с чем мы сталкиваемся и будем встречаться в будущем. Путин требует от мира уважения, но, к сожалению, он его понимает не так, как любой нормальный человек, а по русской пословице "Боишься – значит уважаешь", то есть пытается заставить весь мир его бояться.

– Если коротко, зачем Путин пошел в Сирию?

– Для того чтобы создать очередную площадку для конфликта. Это то, что они умеют хорошо и профессионально, как, например, в Грузии, Молдове, Украине. Поскольку Путин не может конкурировать ни с Европейским союзом, ни с Соединенными Штатами ни дипломатически, ни политически, а особенно – экономически, то все, что он делает – это создает конфликт, чтобы затем заставить мировое сообщество считаться с ним как с полноправным партнером за столом переговоров при его урегулировании, и Россия – последняя страна, которая в этом действительно заинтересована.

– Путин – незаурядный человек?

– Понимаете, любой человек, который стал президентом крупной страны, конечно, является незаурядным.

– Путин станет президентом России в марте следующего года?

– Сомнений нет, он станет президентом России в марте 2018 года, останется им до 24-го и добровольно от власти не уйдет, что всем понятно.

– Какое будущее ждет Путина?

– Если он не начнет мировую войну, то нормальное и спокойное, а если начнет, а я не исключаю, что это всех нас ждет…

– …вы не исключаете возможности мировой войны?

– Я думаю, шансов на это очень много, и хочу напомнить уже как историк, что и Первая, и Вторая мировая война начинались тогда, когда абсолютно все считали, что это исключено по банальным причинам, что это глупо, неразумно…

– …и если Путин начнет мировую войну, что его ждет?

– Его ждет крушение, другое дело, что цена этого краха будет очень высокой не только для России, но и для многих других.

– Окружение Путина может поступить с ним так же, как поступили со Сталиным его приближенные?

– Я думаю, что нет, потому что сталинское окружение поступило с ним так в рамках борьбы за власть, причем вел ее Берия, и нет никаких указаний на то, что система, которую он собирался отстраивать, была бы лучше и либеральнее сталинской. Верю ли я в заговор внутри ФСБ против Путина? Даже если считать такое возможным, это ведь не обязательно приведет к решению каких-то проблем.

– У российской оппозиции сегодня есть лидер?

– Есть, мы его знаем, этого человека зовут Алексей Навальный. Но дело в том, что оппозиция в России слаба, и основано это, к сожалению, на том, что нет никаких рычагов давления на Кремль. Понимаете, Россия сегодня – страна, у которой забрали свободу слова, печати, выборы, и если предположить, что все население будет против Путина и Кремля, что не так, но даже допуская такую возможность, от этого, в общем, ничего не изменится, потому что единственным инструментом воздействия на власть является восстание. Думаю, я последний человек, который верит, что подобное в России возможно. Поскольку российское правительство оторвано от своего народа точно так же, как и советское, у Навального нет возможности повлиять на Путина. На выборы его не пустят, а если и да, то он не наберет 50% плюс один голос, но даже представив, что это произойдет, компьютер, который контролируется ФСБ, все равно покажет, что он не получил этого процента, поэтому нет, инструментов перехвата власти у Путина просто не существует.

– Вы сказали, что, анализируя поведение Трампа (я вас цитирую), нельзя избавиться от ощущения, что Трамп Путину должен и постоянно с ним расплачивается, даже назвали Трампа агентом Путина, отметили, что Трамп был Путиным завербован, заявили, что ФСБ поставило у власти США своего агента и зовут этого человека Дональд Трамп…

– Я думаю, спроси вы у Путина, согласен ли он с такой формулировкой, он ответит положительно, если сделает это честно. Понимаете, с точки зрения Путина, Трамп – завербованный им агент, для этого есть очень много разных причин, в том числе финансовых. Из известных – покупка Рыболовлевым дома Трампа с переплатой в $50 млн, выплата 23 млн за конкурс красоты "Мисс Вселенная" тоже с прибавкой и так далее. Но даже это не самое главное, мы, к сожалению (это тоже из серии смещенной оси), живем в таком странном мире, где бывший канцлер Германии Шредер – на зарплате у "Газпрома", экс-премьер-министр Италии Берлускони летает в Крым повидаться с Путиным и вообще дружит с ним чуть ли не семьями, и почему-то это не считается нарушением закона. Для Путина, повторяю, Трамп – агент. Другое дело, что для Трампа те условия, на которые он согласился, возможно, являются некой удачной деловой сделкой, и работа Шредера на "Газпром", наверное, тоже, потому что он вряд ли считает себя шпионом Путина, в то время как Владимир Владимирович, безусловно, его таковым воспринимает. Тут нет никакого противоречия – Путин из КГБ, мы все-таки должны это помнить, он работал там всю жизнь и так мыслит. Кстати, Литвиненко рассказывал мне (тогда я немножко над всем этим посмеялся, а со временем – уже не до смеха), что у сотрудников КГБ все человечество делится на две категории – объекты и агенты, и либо ты завербованный агент, либо объект, который еще только нужно привлечь, других разновидностей нет. Если вы посмотрите, как ведет себя Путин со всеми государственными деятелями, то именно этим он и занимается: кого-то он завербовывает удачно, а с кем-то продолжает работать в этом направлении. Понимаете, все доказательства того, что Трамп – агент Путина, предоставляет сам Трамп, нам даже искать ничего не нужно. Ну плюс еще есть такие люди, как Майкл Флинн, которые, как выясняется, делали это вполне открыто, откровенно и за большие деньги.

– Юрий Георгиевич, у нас остается минут восемь или даже семь и примерно такое же число вопросов. Давайте попробуем отвечать по минутке. Скажите, пожалуйста, Россия вмешивалась в выборы в США?

– Да, и сомнений на эту тему ни у кого уже нет. Если были люди, которые раньше утверждали, что это не так, вмешательство не доказано или невозможно, то теперь вся неуверенность позади.

– Трамп устоит на посту президента или нет?

– Хочется верить, что нет, поскольку ситуация, когда президентом Соединенных Штатов становится человек, опирающийся на помощь иностранного государства, да еще и враждебного, очень грустна и печальна. Поэтому я надеюсь, что Трамп не удержится на данном посту.

– Россия действительно может чем-то угрожать американцам, что они с ней так считаются? Или ее военная мощь – это блеф, на ваш взгляд?

– Безусловно, не блеф. Сейчас мы видим по ситуации с Северной Кореей, насколько не вымышлен даже ее военный потенциал, а является вполне серьезным обстоятельством, потому что в противном случае, конечно, по КНДР уже давным-давно был бы нанесен удар, и, я думаю, единственная причина, по которой этого не происходит – существенный риск больших потерь со стороны южнокорейского населения. Конечно, Россия – это фактор, и мы видим, как ее вмешательство даже в какие-то местные конфликты, например, в сирийский, усложняет ситуацию, возможность навести порядок и заключить мир.

– США нанесут удар по КНДР или нет?

– Думаю, что да. Если выбирать между "нет" и "да", я уверен в положительном ответе. Другое дело, что для Трампа удар по Северной Корее – это еще и отвлекающий маневр, чтобы попробовать переключить внимание с российского вмешательства в выборы на какую-то другую действительно серьезную мировую ситуацию. Поэтому, с одной стороны, КНДР, безусловно, никем из нас не поддерживается, понятно, что это страшный режим, который не должен существовать на Земле, но для Трампа это также и удобный способ перефокусировать интерес на другую тему.

– Действительно ли агенты ФСБ рассеяны по миру в большом количестве для совершения терактов?

– Вы знаете, проблема ведь в том, что мы историю разведки знаем лишь по пойманным агентам, и каждый раз, когда мы ловим одного, нам кажется, что уже поймали всех, а на самом деле, по-моему, несколько лет назад была опубликована американская официальная информация о том, что количество российских агентов в США сейчас намного больше, чем в худшие времена Советского Союза – в годы холодной войны. Так что да, Россия, безусловно, использует агентуру достаточно широко, и я думаю, не только в Америке, а и по всему миру. При этом, к сожалению, опять именно из-за сдвинутой оси, уже никто не может понять, Россия теперь враг или нет. Вот Советский Союз таковым являлся, и все было легко и просто, существовала черно-белая картинка, а Россия в какой-то момент, при Ельцине, была, в общем-то, другом. Сейчас Путин постепенно снова всех сместил и, из-за вмешательства в американские выборы, Россия, наконец, снова стала врагом, но тем не менее продолжает вещать Russia Today, прежде всего в Америке, функционирует фонд "Русский мир", хотя это абсолютно шпионская организация, через которую, собственно, и идет внедрение российских агентов по всему миру.

– Скажите, пожалуйста, а в Украине много агентов ФСБ?

– (Смеется). Ну я не совсем тот человек, у вас достаточно вполне квалифицированных людей, которым можно задать этот вопрос. Думаю, "много" – неправильное слово, полагаю, что очень много и понятно почему: традиционно военный сектор и, естественно, КГБ были под очень сильным контролем Москвы и, наверное, многие из этих людей никуда не делись и как работали на нее, так и продолжают это делать, поэтому, конечно, агенты присутствуют в большом количестве. Но вы сами знаете из тех печальных историй с терактами, которые были у вас в Киеве, что, к сожалению, российские спецслужбы достаточно свободно и безнаказанно себя чувствуют в Украине.

– Последний короткий вопрос и короткий ответ: Украина выстоит?

– Украина уже выстояла, безусловно.

– Юрий Георгиевич, спасибо вам большое за интервью.



