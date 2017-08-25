СЕКС-ИНДУСТРИЯ В ГЕРМАНИИ: ДЛЯ БОРДЕЛЕЙ ВВЕДУТ «ЗНАКИ КАЧЕСТВА»

25.08.2017 13:51

Союз работников сексуальной индустрии Германии намерен вручать своеобразный "знак качества" для местных борделей — от одной до шести "золотых корон".

В заявлении союза речь идет о том, что будут проводиться постоянные проверки работы подобных заведений.

Члены объединения намерены, в первую очередь, оценить, соответствуют ли условия работы законодательным нормам. В частности, от владельцев борделей требуется четкое дистанцирование от насилия, принуждений и криминала.

На втором этапе союз работников секс-индустрии собирается оценивать организацию рабочего пространства, внешний вид борделей и внутренний дизайн, а также разнообразие и качество эротических услуг. На третьем этапе союз планирует привлечь сторонний институт для внешнего аудита собственной оценки качества.

Отметим, проституция легализована в Германии с 2002 года, однако точной статистики о том, сколько человек задействованы в этой индустрии, нет. Между тем государство со своей стороны также следит за этой сферой общественной жизни. В частности, в июле текущего года вступил в силу закон о защите секс-работников, который предписывает, например, регулярные медосмотры, а также установку "тревожных кнопок" во всех комнатах в борделях.

Источник: newsone.ua