В Крыму Путин тайно встретился с Медведчуком – росСМИ

25.08.2017 10:30

На встрече шла речь об украинской политике, выполнении минских соглашений и обмене пленных, утверждают источники.

Во время визита в оккупированный Крым на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин провел закрытые переговоры с лидером движения "Украинский выбор" и своим кумом Виктором Медведчуком, пишет российское издание "РБК", ссылаясь на два источника, знакомые с Медведчуком.

"Во время турне, кроме встреч с деятелями культуры и науки, общественниками и "Ночными волками" российский лидер провел закрытые переговоры с лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком", – пишет издание.

Кроме того, отмечается, что еще два источника, близкие к Кремлю, подтвердили, что Медведчук во время поездки российского президента "точно был в Крыму" и последние два года Путин регулярно встречается с ним во время поездок на полуостров.

Беседа состоялась поздно вечером в пятницу, 18 августа. А обсуждали Путин и Медведчук украинскую политику, выполнение минских соглашений и обмен пленных, утверждают источники РБК.

В пресс-службе Кремля на запрос РБК не ответили, а помощник Медведчука Олег Бабанин не подтвердил и не опроверг информацию о данной встрече.



