Атака на мечеть в Кабуле: число погибших увеличилось вдвое

26.08.2017 19:10

Количество погибших во время нападения на шиитскую мечеть в афганской столице Кабуле возросло до 28-ми человек. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана.

Представитель Минздрава Мухаммад Исмаил Кавузи также заявил, что во время теракта 25 августа было ранено свыше 50 человек, в том числе более десятка женщин и детей.

В свою очередь глава кабульских больниц Мухаммед Салим Расули подтвердил данные о количестве погибших и сообщил, что оно может вырасти.

Как сообщалось, 25 августа двое смертников подорвали себя у входа в мечеть «Имам Заман» в Кабуле, еще двое нападавших штурмовали здание. Перестрелка с силовиками продолжалась несколько часов, прежде чем правоохранителям удалось ликвидировать нападавших. По словам свидетелей, террористы также бросали гранаты у входа в мечеть.

По словам представителя Министерства внутренних дел Афганистана Наджиба Даниша, нападение произошло в то время, когда люди собирались в мечети на пятничную молитву – главную молитву недели для мусульман.

Он сообщил, что среди погибших – двое сотрудников полиции и имам.

Экстремистская группировка «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение.

В прошлом месяце боевики ИГ заявили, что будут нападать на священные места шиитов по всему Афганистану. В частности, 1 августа они напали на шиитскую мечеть в Герате на западе страны, погибли не менее 32 человека и более 60 были ранены.

Источник: ukrinform.ru