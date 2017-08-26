- Атака на мечеть в Кабуле: число погибших увеличилось вдвое19:10
- Яєчний скандал: у Болгарії вилучили понад 30 тонн зараженого морозива і майонезу18:10
- Россия беснуется, Украина гордится: что показал военный парад-201717:55
- Ученые сделали удивительное открытие о китах17:06
- Ветер перемен: чего ждать украинским работникам в Польше16:51
- Молоду українку жорстоко побили в Польщі за її національність15:37
- России будет не до того: политик озвучил оптимистический прогноз по возвращению Крыма и Донбасса15:14
- Выдающийся инженер расчленил журналистку в субмарине. История скандинавского триллера, который состоялся в реальности14:50
- Ученые обнаружили древнейшее захоронение викингов13:31
- Исповедь эмигрантки: как украинка разочаровалась в Египте12:07
Атака на мечеть в Кабуле: число погибших увеличилось вдвое
Количество погибших во время нападения на шиитскую мечеть в афганской столице Кабуле возросло до 28-ми человек. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана.
Представитель Минздрава Мухаммад Исмаил Кавузи также заявил, что во время теракта 25 августа было ранено свыше 50 человек, в том числе более десятка женщин и детей.
В свою очередь глава кабульских больниц Мухаммед Салим Расули подтвердил данные о количестве погибших и сообщил, что оно может вырасти.
Как сообщалось, 25 августа двое смертников подорвали себя у входа в мечеть «Имам Заман» в Кабуле, еще двое нападавших штурмовали здание. Перестрелка с силовиками продолжалась несколько часов, прежде чем правоохранителям удалось ликвидировать нападавших. По словам свидетелей, террористы также бросали гранаты у входа в мечеть.
По словам представителя Министерства внутренних дел Афганистана Наджиба Даниша, нападение произошло в то время, когда люди собирались в мечети на пятничную молитву – главную молитву недели для мусульман.
Он сообщил, что среди погибших – двое сотрудников полиции и имам.
Экстремистская группировка «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение.
В прошлом месяце боевики ИГ заявили, что будут нападать на священные места шиитов по всему Афганистану. В частности, 1 августа они напали на шиитскую мечеть в Герате на западе страны, погибли не менее 32 человека и более 60 были ранены.
Источник: ukrinform.ru
Теги: Донбасс, Кабул, погибший, мечеть
- Все расстрелянные в аэропорту Кабула были американцами
- Смертник взорвал военную базу США в Кабуле
- Суд арестовал водителя, сбившего насмерть двух человек в Донецке
- Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях против России
- Миссия США при ОБСЕ обвиняет Россию в вооружении сепаратистов
- В Донецкой области во время пожаров погибли люди
- Будни "ЛНР": на тяжелую работу тут скорее пойдет старик, а молодежь будет стрелять деньги у мамы15:52
- В МАРИУПОЛЕ 32-ЛЕТНЯЯ МАТЬ РАЗГОВАРИВАЛА С ДЕТЬМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАТОМ20:11
- В Мариуполе открылась фотовыставка «Несокрушимые» 19:32
- «Маріуполь» – «Динамо»: подвійна поразка Києва18:09
- В ДОНЕЦКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ОФОРМИТЬ УКРАИНСКУЮ ПЕНСИЮ В ДОЛГ16:10
- Изменены правила пересечения линии разграничения15:53
- Всплыли миллионы на счетах у Захарченко13:37
- Росія має вивести свої війська з Донбасу - Волкер11:30
- Из прифронтового блокнота: Шла старушка по тропинке...22:29
- Российские певицы собрались порадовать боевиков «ЛДНР»17:25
- В Одеській області побили головного редактора місцевої газети19:27
- Атака на мечеть в Кабуле: число погибших увеличилось вдвое19:10
- "Я ОСТАЛСЯ ГДЕ-ТО В ИЛОВАЙСКЕ. МОЯ ЖЕНА ТАК И ГОВОРИТ: "МОЙ МУЖ НЕ ВЕРНУЛСЯ ОТТУДА", - ИНТЕРВЬЮ С АВТОРОМ КНИГИ "ИЛОВАЙСКИЙ ДНЕВНИК" РОМАНОМ ЗИНЕНКО18:52
- За 26 лет система власти в Украине сохранила все свои недостатки18:23
- Яєчний скандал: у Болгарії вилучили понад 30 тонн зараженого морозива і майонезу18:10
- Россия беснуется, Украина гордится: что показал военный парад-201717:55
- 7 вещей в доме, которые вы моете неправильно17:30
- Ученые сделали удивительное открытие о китах17:06
- Ветер перемен: чего ждать украинским работникам в Польше16:51
- Чоловiк ось уже 17 рокiв успiшно вирощує фундук 16:30
- "Я ОСТАЛСЯ ГДЕ-ТО В ИЛОВАЙСКЕ. МОЯ ЖЕНА ТАК И ГОВОРИТ: "МОЙ МУЖ НЕ ВЕРНУЛСЯ ОТТУДА", - ИНТЕРВЬЮ С АВТОРОМ КНИГИ "ИЛОВАЙСКИЙ ДНЕВНИК" РОМАНОМ ЗИНЕНКО18:52
- За 26 лет система власти в Украине сохранила все свои недостатки18:23
- Молоду українку жорстоко побили в Польщі за її національність15:37
- Рецепт дня: вкусные панкейки с корицей14:10
- 4 речі, які не можна робити на голодний шлунок12:50
- Сколько украинцам придется копить на квартиру в крупных городах12:31
- Исповедь эмигрантки: как украинка разочаровалась в Египте12:07
- Какое время является лучшим для дневного сна11:12
- Мы взрастили монстров, а они превратили нас в рабов09:26
- Де в Україні найдешевше коштує зібрати "шкільний рюкзак" 08:54
- В зоне АТО произошел переломный момент для Украины, начнется финальное освобождение Донбасса
- Президент Порошенко нашел способ, как заставить Путина вывести свои войска из Украины и установить мир на Донбассе: появились первые подробности "осенней спецоперации" по устранению кремлевской "нечисти"
- "Мразь, тупая обезьяна по кличке Захарченко!" - Безлер рассказал о крупном конфликте в Макеевке - Захарченко силой "отжал" бизнес и сеть магазинов у ярого сторонника "ДНР"
- Российские пограничники перестали пропускать машины с номерами "ДНР"
- Изменены правила пересечения линии разграничения
- Сегодня начался самый трагический бой в новейшей истории Украины
- Россия решила добить экономику "ЛНР": стало известно о решении Кремля, которое полностью похоронит производство на луганских заводах-экспортерах
- Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Нацгвардией на параде
- Войска Путина возле границ Украины: частная разведка США дала прогноз насчет вторжения
- Всплыли миллионы на счетах у Захарченко