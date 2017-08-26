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Яєчний скандал: у Болгарії вилучили понад 30 тонн зараженого морозива і майонезу

26.08.2017 18:10
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Яєчний скандал: у Болгарії вилучили понад 30 тонн зараженого морозива і майонезу

Фітосанітарні служби Болгарії вилучили з торговельних мереж країни 25 тонн морозива і близько 9 тонн майонезу, які були зроблені з використанням яєць, заражених фіпронілом.

Про це повідомили в Міністерстві землеробства і продовольства Болгарії, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Виявлена продукція, при виробництві якої використовувалися заражені яйця, майже повністю вилучена з торговельних мереж», - зазначили в міністерстві.

За даними фахівців, рівень концентрації фіпронила в морозиві і майонезі становить від 0,9% до 2,9%.

Раніше представники міністерства сповістили виробників, що з Німеччини у Болгарію потрапило майже півтонни яєчного порошкового жовтка, зараженого фіпронілом.



Теги: Донбасс, Болгария, скандал, майонез, яйцо
 
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