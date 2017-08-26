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Ученые обнаружили древнейшее захоронение викингов
Ученые нашли на мысе Смерти в Лахденпохском районе Карелии захоронение викингов.
Его сделали в ладье, вмурованном в скалу на глубину 20 сантиметров. Информацию об этом сообщают члены Приладожской экспедиции музея антропологии имени Петра Великого, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
В результате раскопок ученые увидели остатки морского судна в виде заклепок, которые производили во времена эпохи викингов. Археологи заметили их в углублении в скале, также там обнаружили наконечники копей и боевые топоры варягов – так в летописях Киевской Руси называли викингов. Еще эксперты нашли бусинки из стекла и камня. Археологи говорят, что все вещи прошли процесс сожжения в костре.
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Специалисты называют это открытие настоящим прорывом в науке, поскольку поможет человечеству приоткрыть завесу тайны относительно перемещения скандинавских воинов в Средние века. Археологи видят в данной находке возможное подтверждение слов из древних саг о походов викингов в карельские заливы. Ученые продолжают изучать местность и предметы, найденные в районе Ладожского озера.
Теги: Донбасс, ученые, викинг, захоронение
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