Ученые обнаружили древнейшее захоронение викингов

26.08.2017 13:31

Ученые нашли на мысе Смерти в Лахденпохском районе Карелии захоронение викингов.

Его сделали в ладье, вмурованном в скалу на глубину 20 сантиметров. Информацию об этом сообщают члены Приладожской экспедиции музея антропологии имени Петра Великого, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

В результате раскопок ученые увидели остатки морского судна в виде заклепок, которые производили во времена эпохи викингов. Археологи заметили их в углублении в скале, также там обнаружили наконечники копей и боевые топоры варягов – так в летописях Киевской Руси называли викингов. Еще эксперты нашли бусинки из стекла и камня. Археологи говорят, что все вещи прошли процесс сожжения в костре.

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Специалисты называют это открытие настоящим прорывом в науке, поскольку поможет человечеству приоткрыть завесу тайны относительно перемещения скандинавских воинов в Средние века. Археологи видят в данной находке возможное подтверждение слов из древних саг о походов викингов в карельские заливы. Ученые продолжают изучать местность и предметы, найденные в районе Ладожского озера.