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Ученые сделали удивительное открытие о китах

26.08.2017 17:06
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Ученые сделали удивительное открытие о китах

Шумовые помехи в Мировом океане являются главной причиной, почему китам приходится изменять частоту, на которой они общаются между собой. Это выяснили ученые из Университета Орегона.

Изменения частоты пения китов отмечаются уже в течение 20 лет, киты стали общаться на более низких волнах. Однако, причина таких изменений стала известна исследователям совсем недавно.

Причину объяснил Роберт Дизак, являющийся работником Нацуправления США по исследованию океанов и атмосферы. Дизак отметил, что исследовательское сообщество давно знало о том, что киты имеют особую способность изменения частоты общения, но почему они это делают – оставалось тайной.

Теперь же, ученые выяснили, что происходит это из-за посторонних шумов, которыми наполнен океан. Основная масса постороннего шума, заставившая китов изменить тональность, вызвана человеческой деятельностью.

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Донбасс, ученые, кит, открытие
 
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