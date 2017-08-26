В Таиланде спасатели устроили охоту на духов, которых считают виновниками ДТП

26.08.2017 10:30

Увеличившееся количество аварий навело жителей таиландского города Патонг на мысль, что дело нечисто.

Представители благотворительной организации Kusoldharm Phuket Foundation – службы спасения провинции Пхукет – провели в городе Патонг религиозную церемонию, чтобы уменьшить число дорожно-транспортных происшествий.

Мероприятие началось на холме с крутым склоном, где в последнее время участились автомобильные аварии из-за отказа тормозов. Участники шествия призывали богов принести мир на опасный холм.

Затем спасатели прошли по городу, миновали храм, перед которым в июле произошли две катастрофы с человеческими жертвами, и достигли статуи дельфина, установленной на северном краю пляжа Патонг.

В процессии участвовали медиумы с деревянными треугольниками для ловли духов. Утверждается, что во время шествия им удалось поймать 167 мужских и 124 женских духа, а также 20 духов детей.

«Мы ожидаем, что теперь аварии пойдут на спад», — заявили участники церемонии.

Источник: Новости Ю