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В Таиланде спасатели устроили охоту на духов, которых считают виновниками ДТП
Увеличившееся количество аварий навело жителей таиландского города Патонг на мысль, что дело нечисто.
Представители благотворительной организации Kusoldharm Phuket Foundation – службы спасения провинции Пхукет – провели в городе Патонг религиозную церемонию, чтобы уменьшить число дорожно-транспортных происшествий.
Мероприятие началось на холме с крутым склоном, где в последнее время участились автомобильные аварии из-за отказа тормозов. Участники шествия призывали богов принести мир на опасный холм.
Затем спасатели прошли по городу, миновали храм, перед которым в июле произошли две катастрофы с человеческими жертвами, и достигли статуи дельфина, установленной на северном краю пляжа Патонг.
В процессии участвовали медиумы с деревянными треугольниками для ловли духов. Утверждается, что во время шествия им удалось поймать 167 мужских и 124 женских духа, а также 20 духов детей.
«Мы ожидаем, что теперь аварии пойдут на спад», — заявили участники церемонии.
Источник: Новости Ю
Теги: Донбасс, Таиланд, духи, ДТП
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