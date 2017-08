Выдающийся инженер расчленил журналистку в субмарине. История скандинавского триллера, который состоялся в реальности

26.08.2017 14:50

Убийство шведской журналистки Ким Уолл продолжает обрастать ужасными подробностями. Ее тело не только порезали на куски, но и выкачали из него воздух, чтобы оно не всплыло.

От истории про датского инженера-изобретателя субмарин, который взял на борт шведьську журналистку, а затем расчленил ее и выбросил в море, стынет кровь. Она напоминает сценарий фильма ужаса, а не реальную историю. И главное, невозможно понять, за что талантливый инженер Петер Мадсон мог убить талантливую журналистку Ким Уолл.

Кто такая Ким Уолл

30-летняя женщина получила очень престижное образование. Сначала она училась в Лондонской школе экономики, где получила степень бакалавра международных отношений. Заканчивала образование она в Колумбийском университете.

Она работала журналистом-фрилансером в таких изданиях, как The Guardian, Time, Vice, South China Morning Post, The New York Times и других. Бывала в Китае, Северной Корее, Уганде, на Гаити. Из ее материалов видно, что помимо прочего ее интересовали странные люди. Например в The Guardian можно почитать ее тексты про фетишистов, людей-вампиров и культ вуду.

Женщина собиралась написать очерк про инженера-изобретателя Петера Мадсена и его субмарину "UC3 Наутилус". Они встретились вечером 10 августа на побережье Копенгагена.

Последний раз живой Уолл видели около 20:30 на борту подводной лодки Мадсона. Человек с круизного корабля сфотографировал, как она улыбается, выглядывая из рубки субмарины. Это последние ее фотографии.

21 августа велосипедист заметил в воде у побережья Дании тело без головы и конечностей. Эксперты по анализу ДНК установили, что это остатки Ким Уолл. Ее кровь также была найдена в субмарине.

Кто такой Петер Мадсен

46-летний инженер-самоучка в СМИ фигурирует как датский изобретатель. Он работал в двух главных направлениях - строил субмарины и космические аппараты. Деньги на свои проекты он собирал по миру, используя "краудфандинг".

Всего он построил три подводные лодки: "UC1 Фрея", "UC2 Крака" и "UC3 Наутилус". Последняя была его гордостью. Мадсен называл ее крупнейшей частной субмариной в мире.

Однако, строил ее он не в одиночку. А история его предпринимательских усилий свидетельствует, что он человек конфликтный. Да еще и склоне к резкой смене позиции - то он говорит, что лодка ему не нужна, то наоборот.

Построенная еще в 2008 году 40-тонная подводная лодка остро нуждалась в модернизации. Была создана интернет-страница для сбора средств - необходимо было найти $50 000. Но собрать удалось лишь $6170.

На то время "Наутилус" совершил уже 1000 погружений, его обслуживала команда из 10 добровольцев. В 2015 году Мадсен с ними разругался и дело о том, кто должен владеть субмариной едва не дошло до суда.

Однако коллеги Мадсена решили закончить все миром и отдали подводную лодку ему. Во время разборок он писал им угрожающие письма, в которых, в частности, были такие фразы: "Вы можете думать, что на "Наутилусе" лежит проклятие. Это проклятие - я. Не будет мира на "Наутилусе" пока я существую. Вы не сможете снять это проклятие юридически".

В 2008 году Мадсен переключился с подводных лодок на исследования космоса и основал компанию Copenhagen Suborbitals. В 2014 году он ее покинул и основал другую - Rocket Madsen Space Lab (Ракетная космическая лаборатория Мадсена). Выглядит она не очень убедительно, как для мастерской, где строят ракеты.

Обе компании занимались сбором средств (краудфандингом) для амбициозной цели - запустить в космос частный космический аппарат с человеком на борту. Как пишет BBC, две эти организации конфликтуют между собой и ведут постоянную борьбу в блогосфере.

Что мы знаем об убийстве Ким Уолл

Первым об исчезновении Ким Уолл сообщил ее парень, который в 2:30 11 августа написал, что она так и не вернулась домой. Начались поиски субмарины. Несмотря на то, что у нее нет прибора для отслеживания ее маршрута через спутник, появились предположения, что она потерпела крушение в проливе между Данией и Швецией.

В 10:30 субмарину заметили с Орезундского моста, который соединяет Швецию и Данию. А в 11:00 подводная лодка затонула, а Мадсена вытащили из воды спасатели. Он вел себя очень спокойно, отметили они.

Сначала инженер заявил полиции, что высадил журналистку возле ресторана, который находится неподалеку от их места встречи. Впоследствии он изменил показания и сказал, что Уолл умерла в результате несчастного случая на борту и он похоронил ее в море, в неопределенном месте.

Инженера-изобретателя задержали на 24 суток, ему предъявлено обвинение в убийстве. Суд проходил в закрытом режиме, но его решили обнародовать заявление, учитывая резонанс дела.

Затонувший "Наутилус" подняли со дна. Полиция обследовала субмарину и пришла к выводу, что ее затопили намеренно.

Окончательно ложь Мадсена раскрылась 21 августа, через 11 дней после исчезновения женщины. Для анализа ДНК, пишет шведская газета Expressen, взяли образцы из зубной щетки и щетки для волос, которые принадлежали Ким Уолл.

Представитель полиции Йенс Меллер рассказал другие ужасные подробности дела. Оказалось, что к телу Уолл были привязаны металлические детали, чтобы оно быстрее пошло. Кроме того, на нем были повреждения, нанесенные для того, чтобы выпустить из него воздушные газы - опять же, чтобы тело не всплыло.

Тем временем адвокат Мадсена заявляет, что он не виновен в преступлении, в котором его обвиняют. По ее словам, тот факт, что было найдено тело Ким Уолл, никак не отрицает предыдущие слова подзащитного о том, что произошел несчастный случай на борту и он выбросил тело в море.

Но инженеру будет очень трудно объяснить, зачем он отрезал голову, руки и ноги перед тем, как "похоронить" журналистку.

