- В анексованій Керчі почали зводити арку Кримського мосту20:50
- "Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - Волкер.20:24
- АМЕРИКАНСКИЙ ВОДИТЕЛЬ СОВЕРШИЛ КАСКАДЕРСКИЙ ТРЮК, САМ ТОГО НЕ ЖЕЛАЯ19:54
- В День Независимости в ДР Конго наградили украинских миротворцев медалями ООН "За службу миру"18:50
- Ученые рассказали, где могут находится огромные залежи гигантских бриллиантов16:12
- В гараже нашли заброшенный спорткар стоимостью 2 млн. долларов10:30
- В Украине рассказали, как скандалы внутри страны ослабляют ее позиции в мире07:50
- ВООРУЖЕНИЕ УКРАИНЫ СТАНЕТ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОШИБКОЙ ДЛЯ США, - NYT20:49
- Атака на мечеть в Кабуле: число погибших увеличилось вдвое19:10
- Яєчний скандал: у Болгарії вилучили понад 30 тонн зараженого морозива і майонезу18:10
АМЕРИКАНСКИЙ ВОДИТЕЛЬ СОВЕРШИЛ КАСКАДЕРСКИЙ ТРЮК, САМ ТОГО НЕ ЖЕЛАЯ
Семья из США перепрыгнула реку на автомобиле Toyota RAV4.
Как сообщает телеканал CBS, машина оказалась на разводном мосту в Нью-Джерси, когда тот начал «открываться». Никто не пострадал.
Семья Нафисов двигалась в город Кейп-Мей для проведения выходного дня. В автомобиле находились отец и мать, а также дочь и ее друг. Во время пересечения моста Middle Thorofare Bridge находившийся за рулем Теренс Нафис (отец) понял, что дорога под ним в буквальном смысле начала подниматься.
Устройство этого разводного моста таково, что он имеет одну поднимающуюся секцию для пропуска судов. Автомобиль Нафисов оказался именно на ней (и двигался к краю этой секции). По словам Теренса, металлическая конструкция поднялась на 1-2 метра. В этот момент водитель испугался того, что автомобиль упадет в воду с 20-метровой высоты, и начал ускоряться.
В результате кроссовер спрыгнул с платформы и приземлился на другой стороне моста. Пассажиры не получили травм, однако ущерб автомобилю оценили в 10 тысяч долларов.
В ходе расследования случившегося полицейские установили, что оператор моста запустил процесс «открывания» из-за приближавшегося судна. При этом ввиду технических проблем радиосвязь с ним в тот момент отсутствовала. Оператор посмотрел на мост, чтобы убедиться в отсутствии автомобилей, однако солнечные блики якобы помешали ему увидеть RAV4 Нафисов.
Источник: avtoblog.ua
Теги: Донбасс, водитель, Америка, трюк
- Ужас для России: в Украину едут воевать американцы
- Расследование связей Трампа с Россией: что думают американцы
- Крымские водители отказываются менять украинские номера на автомобилях на российские
- Трамп и Россия: в США сделали важное заявление
- В России нетрезвый водитель попытался съесть протокол (ВИДЕО)
- Российский суд лишил водителя из оккупированного Донбасса прав за номерной знак с флагом "ДНР"
- В центре Мариуполя тепловоз сбил мужчину19:10
- Долгострой на 2 млн от Евросоюза: в Краматорске не могут завершить ремонт жилья для переселенцев15:12
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса13:53
- В оккупированном Донецке ко Дню шахтера появились антироссийские надписи13:34
- Из-за невнимательности в оформлении документов женщина не смогла перевезти ребенка через КПВВ под Мариуполем13:11
- ВДНХ. Зарплата перловкой и прочие достижения народного хозяйства «ЛНР»11:10
- ЗАХАРЧЕНКО ПРИСВОИЛ ДОНЕЦКУ ЗВАНИЕ «ГОРОД-ГЕРОЙ»10:50
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу10:11
- Нужна была альтернатива привычному досугу, — руководитель первого безалкогольного арт-кафе в Доброполье08:14
- Тисячі людей з українською символікою на Донбасі. Що з ним робитимуть бойовики?22:34
- Голова Незалежної асоціації банків озвучив прогноз інфляції до кінця року21:14
- В анексованій Керчі почали зводити арку Кримського мосту20:50
- "Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - Волкер.20:24
- "Оппоблок" стремительно теряет поддержку избирателей, - Мураев 20:10
- АМЕРИКАНСКИЙ ВОДИТЕЛЬ СОВЕРШИЛ КАСКАДЕРСКИЙ ТРЮК, САМ ТОГО НЕ ЖЕЛАЯ19:54
- Фахівці: хакери розсилають віруси у листах зі спойлерами "Гри престолів" 19:31
- В центре Мариуполя тепловоз сбил мужчину19:10
- В День Независимости в ДР Конго наградили украинских миротворцев медалями ООН "За службу миру"18:50
- ДВІ ПОЖЕЖІ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ СТАЛОСЯ В УКРАЇНІ ЗА ДВА ДНІ18:33
- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРИВНЫ: КАК ОНА ПРОЖИЛА 21 ГОД И СКОЛЬКО ПРОЖИВЕТ ЕЩЕ?18:11
- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРИВНЫ: КАК ОНА ПРОЖИЛА 21 ГОД И СКОЛЬКО ПРОЖИВЕТ ЕЩЕ?18:11
- Медики рассказали об опасных последствиях сотрясений мозга09:32
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой08:52
- Фруктовые соки: как употреблять правильно08:30
- "Я ОСТАЛСЯ ГДЕ-ТО В ИЛОВАЙСКЕ. МОЯ ЖЕНА ТАК И ГОВОРИТ: "МОЙ МУЖ НЕ ВЕРНУЛСЯ ОТТУДА", - ИНТЕРВЬЮ С АВТОРОМ КНИГИ "ИЛОВАЙСКИЙ ДНЕВНИК" РОМАНОМ ЗИНЕНКО18:52
- За 26 лет система власти в Украине сохранила все свои недостатки18:23
- Молоду українку жорстоко побили в Польщі за її національність15:37
- Рецепт дня: вкусные панкейки с корицей14:10
- 4 речі, які не можна робити на голодний шлунок12:50
- Сколько украинцам придется копить на квартиру в крупных городах12:31
- Изменены правила пересечения линии разграничения
- Сегодня начался самый трагический бой в новейшей истории Украины
- Войска Путина возле границ Украины: частная разведка США дала прогноз насчет вторжения
- Почему звенит в ушах и голове?
- Всплыли миллионы на счетах у Захарченко
- Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности
- Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Нацгвардией на параде
- Как Россия пытается дискредитировать Украину пассажирскими самолетами для КНДР
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР
- У АТОшников заметили суперсовременное оружие