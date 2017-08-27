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Ученые рассказали, где могут находится огромные залежи гигантских бриллиантов

27.08.2017 16:12
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Ученые рассказали, где могут находится огромные залежи гигантских бриллиантов

Ученые уже давно предположили, что на гигантской ледяной планете Уран из-за огромного давления в атмосфере может время от времени идти дождь из алмазов.

Команда исследователей смогла воссоздать атмосферные условия Урана в лаборатории Стэнфордского университета и успешно наблюдала дождь из крошечных алмазов. «Ранее исследователи могли лишь предположить, как сформировались алмазы. Когда я увидел результаты последнего эксперимента, то это был один из лучших моментов моей научной карьеры», — сказал ведущий автор исследования Доминик Краус (Dominik Kraus).

Уже были проведены несколько экспериментов, чтобы подтвердить теорию, но в предыдущих исследованиях ученым не удалось добиться успеха, потому что не было возможности наблюдения в реальном времени. Для того, чтобы проверить свою теорию, команда использовала микроскопический слой полистирола и облучила его с помощью специальных лазеров, когда тот находился между алюминиевыми пластинами.

Источник: Новости Ю



Теги: Донбасс, бриллианты, ученые, Уран
 
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