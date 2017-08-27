В День Независимости в ДР Конго наградили украинских миротворцев медалями ООН "За службу миру"

27.08.2017 18:50

В рамках празднования 26-й годовщины Независимости Украины в Демократической Республике Конго, на аэродроме города Гома состоялся "Парад медалей" украинского национального контингента. На церемонию награждения прибыли Заместитель Командующего силами ООН в ДР Конго генерал-майор Бернард Коминс, начальник авиации сил ООН в ДР Конго Азам Айаты, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Уругвая, командир бригады "Северное Киву" бригадный генерал Хари Б Пиллаи и другие должностные лица.

"Сегодня, военнослужащие украинского подразделения являются эталоном стандарта выполнения обязанностей миротворца, - сказал генерал-майор Бернард Коминс. - Своими действиями вы постоянно поддерживаете высокий международный авторитет Организации Объединенных Наций на всей территории ДР Конго. Вот почему вклад украинских миротворцев в почетной миссии поддержания мира в ДРК сегодня награждается медалями ООН "За службу миру"".

В свою очередь командир 18-го вертолетного отряда летчик-снайпер полковник Юрий Вербельчук заверил руководство Сил ООН в ДР Конго, что украинский национальный контингент и в дальнейшем достойно и профессионально будет выполнять свой долг ради поддержания мира в этой стране.

"В это время, когда наша Родина борется за свою независимость и суверенитет, военнослужащие украинского контингента, как никто другой знают цену мира и спокойствия на земле, - сказал Юрий Вербельчук. - Мы верим в независимость каждого государства на планете, которое хочет ее и борется за нее".

В конце "Парада" состоялось совместное фотографирование украинских миротворцев с представителями командования сил Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

Источник: ukranews.com