Анджелина Джоли наладила отношения с Брэдом Питтом

28.08.2017 18:53

Энджи не забыла, как Брэд поддерживал ее во время операции по удалению груди

Отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли улучшаются. Еще недавно актриса активно мешала общению Питта с детьми, но с некоторых пор не только сменила гнев на милость, но налаживает личные контакты с пока еще мужем. По словам друзей, "их отношения сегодня лучше, чем когда-либо с момента расставания, и более того, лучше, чем в последние пару лет". Формально это вызвано желанием обеих сторон не травмировать детей, которым и так пришлось многое пережить за последние полгода.

Потепление ранее непримиримой Джоли источники объясняют тем, что актриса смогла сосредоточиться на "заслугах" Питта: "Энджи не забыла, как Брэд поддерживал ее во время операции по удалению груди. Она признает, что он много дал ей". "Хорошая новость в том, что они действительно ладят и делают все возможное для своих детей, и теперь все куда лучше, чем было год назад", — утверждает инсайдер.

Светские наблюдатели отмечают, что пиарщики Анджелины начали активно менять акценты и больше не подают Питта в негативном ключе. "Анджелина делает все, чтобы выглядеть в глазах общественности женщиной, простившей мужа ради детей", — пишут СМИ.

"Брэд все равно сохраняет дистанцию и держится от Энджи на расстоянии. Он просто идет навстречу, потому что это в его интересах, вот и все", — заключают инсайдеры.

Напомним, вес Джоли наконец-то стабилизировался, однако так и не сдвинулся дальше отметки в 40 килограммов.

Источник: http://www.segodnya.ua