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Искусственный интеллект научили создавать одежду
Amazon внедрит алгоритм для работы с собственным брендом.
Разработчики международного онлайн-ритейлера Amazon создали алгоритм, который однажды сможет заменить дизайнеров: по крайней мере в масс-маркет сегменте. Инновация в сфере машинного обучения представляет искусственный интеллект, анализирующий фотографии с одеждой, вычленяющий основные тенденции и создающий, на основе полученной информации, собственные эскизы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Алгорит не копирует увиденные вещи полностью, а лишь ориентируется на полученную информацию, постоянно обучаясь. Вряд ли в ближайшие годы можно будет говорить о полноценной замене дизайнера-человека модельером-роботом, однак, скорее всего, Amazon внедрит алгоритм для работы с собственным брендом.
Теги: Донбасс, интеллект, робот, одежда
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