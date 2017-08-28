Искусственный интеллект научили создавать одежду

28.08.2017 16:17

Amazon внедрит алгоритм для работы с собственным брендом.



Разработчики международного онлайн-ритейлера Amazon создали алгоритм, который однажды сможет заменить дизайнеров: по крайней мере в масс-маркет сегменте. Инновация в сфере машинного обучения представляет искусственный интеллект, анализирующий фотографии с одеждой, вычленяющий основные тенденции и создающий, на основе полученной информации, собственные эскизы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.



Алгорит не копирует увиденные вещи полностью, а лишь ориентируется на полученную информацию, постоянно обучаясь. Вряд ли в ближайшие годы можно будет говорить о полноценной замене дизайнера-человека модельером-роботом, однак, скорее всего, Amazon внедрит алгоритм для работы с собственным брендом.