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Півкраїни залишили без зв’язку із-за масових протестів

28.08.2017 09:01
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Влада Індії безпрецедентно готуються до суду над духовним лідером релігійної громади “Дера Сача Сауда” Гармита Рамою Рахимой Сінгхом

Суд над ним запланований на понеділок, 28 серпня, але вже зараз в ряді районів Індії спалахнули масові заворушення, в ході яких вже загинули 38 людей.

Крім того, понад 200 осіб було поранено, повідомляє Reuters. Влада навіть вимкнули інтернет у двох північних штатах (де знаходиться в’язниця, в якій зараз перебуває гуру, і суд, де його судитимуть за звинуваченням у зґвалтуванні).

Прихильники гуру спалили кілька автозаправних станцій та вокзалів, десятками підпалюють машини і збираються на стихійні мітинги. Сили безпеки оточили в’язницю в Рохтаке, в 70 км від Нью-Делі, де зараз перебуває Сінгх. Місто Сірса, де розташована громада “Дера Сача Сауда”, повністю блокований – як поліцією, так і протестуючими. У місті закриті школи і коледжі.

“Ми повністю підготовлені, у нас є план дій на випадок будь-яких непередбачених обставин”, – запевняють в поліції і додають, що в понеділок, в день суду установа буде оточено охороною, а всього в місто на посилені патрулі вийде не менше 10 тисяч правоохоронців.

У сусідньому місті Пенджабі, де прихильники гуру не настільки активні, охороняти правопорядок буде тільки 8 тисяч військових і поліцейських. По всьому штату оголошено надзвичайний стан, заборонені великі зборів і відключений мобільний інтернет.

В день першого засідання суду над гуру, при придушенні заворушень було арештовано 2500 осіб. Ще в п’ятницю повідомлялося про 23 загиблих.

Гурмит Рам Рахім Сінгх – відомий як “батько-рок-зірка” і “гуру мішури”. У 23 роки очолив громаду, яка себе називає некомерційної соціальної благотоворительной і духовною організацією. Виступає на рок-концертах, знімається у фільмах, володіє власним брендом, що виробляють продукти харчування. Його звинувачували в осмеянии відомих духовних лідерів сикхів і індусів, а також у тому, що він переконував своїх послідовників пройти процедуру кастрації, щоб “бути ближче до бога”.

Нагадаємо, російська заблокована мережа ВКонтакте позлила сепаратистів Донецька.

А правляча верхівка КНДР не пускає в інтернет населення, але при цьому із задоволенням насолоджується його благами

Також контрпропагандистська проект перестав працювати у складі Міністерства інформаційної політики.

Джерело: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Индия, суд
 
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