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В Хьюстоне ввели комендантский час
30.08.2017 09:00
Власти Хьюстона ввели комендантский час на неопределенный промежуток времени в связи участившимися случаями мародерства на фоне наводнений, вызванных ураганом "Харви", передает телеканал 112 Украина.
Комендантский час будет действовать с 22.00 до 5.00, присутствие полиции в городе и прилегающих территориях будет увеличено.
"Вы не можете быть за рулем или находится в каком-либо общественном месте", — подчеркнул мэр города Сильвестр Тернер.
Напомним, "Харви" обрушился на Техас вечером 25 августа. По данным метеорологов, это самый мощный шторм в США за последние 10 лет. В результате урагана погибли как минимум 10 человек, пострадали около 6,8 млн. Эксперты предварительно оценили ущерб от стихии в 40 млрд долл.
Теги: Хьюстон, ураган, мародер, комендантский час
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