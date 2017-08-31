Последние новости раздела
- Порошенко вирішив надати Грузії гумдопомогу18:10
- Запад поддержит "План Маршала" для Украины – спикер сейма Литвы17:36
- Раскрыта последняя тайна Сатурна15:36
- Армия Украины оказалась на 30-м месте в мировом рейтинге14:32
- Европа точно предаст: назван настоящий союзник Украины13:28
- Россия вскоре лишится Каспийского моря, - ученые12:36
- В Испании начнется массовое "воскрешение" трупов09:15
- В Москве грузовик сбил певицу Линду09:05
- Путин начал торговаться: названы признаки ухода РФ с Донбасса08:28
- Ученые назвали год, в котором люди станут бессмертными08:10
Известного российского боксера освистали на чемпионате мира. ВИДЕО
31.08.2017 19:20
Олимпийский чемпион Рио Евгений Тищенко, выступающий в первой тяжёлой весовой категории, подвергся обструкции болельщиков в Берлине. Российского боксера освистали на чемпионате мира, который проходит в столице Германии.
Инцидент произошел во время четвертьфинала, где двукратный чемпион Европы дрался против новозеландца Давида Ньики. Судьи раздельным решением отдали победу Тищенко со счетом 4:1. Зрители встретили вердикт арбитров оглушительным свистом, передает Обозреватель.
Напомним, что это уже не первый подобный эпизод в карьере Тищенко. Ранее российского боксера освистали в финале Олимпиады-2016, когда судьи отдали победу россиянину над казахом Василием Левитом.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, спорт, бокс
Читайте также:
- Камень преткновения: почему переговоры в Женеве обречены на провал
- 2010-й год. Нас ждут выборы, Олимпиада, юбилей Победы и еще много интересного!
- Палкин: "Шахтер" не согласится на то, что невыгодно украинскому футболу
- Баскетбол. В "Единой лиге ВТБ" установлен рекорд - 37 очков
- "Донбасс" проиграл матч в Перми
- Мнение: "Значительная часть украинского общества не поддерживает распил Украины под аккомпонемент фальшивых мантр о мире на Донбассе"
- В ДНР ждут наступления украинских силовиков под Мариуполем16:25
- Порошенко на свои деньги покупает вооружение для ВСУ – СМИ15:58
- КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЯМ КП «ВОДА ДОНБАССА» ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ15:21
- Политолог: Конфликт на Донбассе будет заморожен как минимум до 2019 года14:48
- Если тревогу объявит школьный звонок13:02
- ПОКРОВСК: ШАХТЕРЫ «РОДИНСКОЙ» ОПЯТЬ БАСТУЮТ12:46
- Организатор «референдума» в Донецке сделал заявление о возвращении оккупированного Донбасса в Украину11:40
- Славянские активисты добились увольнения обвиненного в сепаратизме учителя10:00
- Вести АТО: Донетчина сотрясается от выстрелов, луганчане наслаждаются перемирием09:48
- На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ21:46
- Гидрометцентр: 1 сентября в Украине наступит календарная и фактическая осень19:00
- Это популярное лекарство может быть смертельно опасным18:39
- Миротворцы на Донбассе: у Порошенко рассказали о трех возможных вариантах18:25
- Порошенко вирішив надати Грузії гумдопомогу18:10
- У звезды «Х-Фактора» родилась дочь17:50
- Запад поддержит "План Маршала" для Украины – спикер сейма Литвы17:36
- Медики подсказали, как справиться с осенней депрессией17:15
- В Крыму заметили огромную колонну военной техники (видео)16:55
- Заступнику Кличка оголосили підозру у фальшивому дипломі16:39
- В ДНР ждут наступления украинских силовиков под Мариуполем16:25
- Это популярное лекарство может быть смертельно опасным18:39
- Медики подсказали, как справиться с осенней депрессией17:15
- Як доглядати за темним волоссям?16:05
- Скільки їсти кавунів, щоб схуднути?13:57
- Россия вскоре лишится Каспийского моря, - ученые12:36
- Обнаружено неожиданно полезное свойство мороженого12:10
- Дайте отдых своему уму: несколько способов релаксации10:08
- 7 правил успешного лечения гриппа09:38
- Як правильно носити лінзи?08:47
- Что происходит с организмом после нанесения лака для ногтей07:44
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы
- Порошенко "в опасности": Гордон назвал фамилии политиков, которые метят на место президента Украины. ВИДЕО
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО
- Почему нельзя пить воду на ночь