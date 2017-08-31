Известного российского боксера освистали на чемпионате мира. ВИДЕО

31.08.2017 19:20

Олимпийский чемпион Рио Евгений Тищенко, выступающий в первой тяжёлой весовой категории, подвергся обструкции болельщиков в Берлине. Российского боксера освистали на чемпионате мира, который проходит в столице Германии.

Инцидент произошел во время четвертьфинала, где двукратный чемпион Европы дрался против новозеландца Давида Ньики. Судьи раздельным решением отдали победу Тищенко со счетом 4:1. Зрители встретили вердикт арбитров оглушительным свистом, передает Обозреватель.

Напомним, что это уже не первый подобный эпизод в карьере Тищенко. Ранее российского боксера освистали в финале Олимпиады-2016, когда судьи отдали победу россиянину над казахом Василием Левитом.

Источник: http://from-ua.com