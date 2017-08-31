НАШЛИ ПЕЩЕРУ С ОСТАНКАМИ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

31.08.2017 19:48

Группа исследователей из Университета Восточного Теннесси нашли в пещере останки достаточно крупных животных, которые примерно 13 тысяч лет назад жили на полуострове Юкатан. Результаты исследования Блейн Шуберт, который возглавляет проект, представил на собрании Общества палеонтологии позвоночных.



Специалисты изучали подводную пещеру Hoyo Negro, которая достигает в глубину 55 м. Правда, стоит отметить, что ранее уровень моря был несколько ниже, а потому доисторические животные без труда попадали внутрь по проходам под землей. Правда, уже тогда там было много ям, из которых животные не могли выбраться.



Именно с тех пор в пещере и лежат скелеты животных, которые просто не могли выбраться. В воде содержится мало кислорода, а потомку останки очень хорошо сохранились. Ученые смогли найти как минимум 28 скелетов в очень хорошем состоянии.



Специалистам предстоит сделать еще многое, но даже на основании промежуточных результатов можно сделать очень много выводов. Сейчас завершено исследование останков трех ленивцев, медведей, саблезубых кошек, тапиров, львов и даже людей. Человеческие кости – одна из наиболее интересных находок, ведь это наиболее древние останки человека из известных.

Источник: http://zi.dn.ua