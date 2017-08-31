Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Испании начнется массовое "воскрешение" трупов

31.08.2017 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Испании начнется массовое "воскрешение" трупов

Подобные мероприятия будут делаться ради науки.

В Испании запускают уникальный образовательный проект в рамках подготовки будущих врачей. При помощи современных технологий специалисты научат «оживлять» трупы, информирует Хроника.инфо со ссылкой на GrimSoft.

Проект в отделении анатомии и гистологии Университета имени Мигеля Эрнандеса в Аликанте получил название Cyborg и его цель повышение уровня подготовки студентов-медиков. Как признался профессор кафедры образовательного учреждения, в действующей системе обучения медиков недостает реальной работы с внутренними системами и органами человека для студентов. Сейчас используются пластиковые тренажеры, которые имитируют тело человека. Но такие манекены мало помогают в передаче всех нюансов человеческого тела и его жизнедеятельности.

По этой причине в рамках программы Cyborg в Испании для обучения студентов задействуют пожертвованные во имя науки тела умерших. Тела подготовят для обучения им внедрят чипы для имитации движения отдельных органов и их нарушений.



Теги: Донбасс, Испания, наука, анатомия, медицина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх