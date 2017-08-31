В Испании начнется массовое "воскрешение" трупов

31.08.2017 09:15

Подобные мероприятия будут делаться ради науки.



В Испании запускают уникальный образовательный проект в рамках подготовки будущих врачей. При помощи современных технологий специалисты научат «оживлять» трупы, информирует Хроника.инфо со ссылкой на GrimSoft.



Проект в отделении анатомии и гистологии Университета имени Мигеля Эрнандеса в Аликанте получил название Cyborg и его цель повышение уровня подготовки студентов-медиков. Как признался профессор кафедры образовательного учреждения, в действующей системе обучения медиков недостает реальной работы с внутренними системами и органами человека для студентов. Сейчас используются пластиковые тренажеры, которые имитируют тело человека. Но такие манекены мало помогают в передаче всех нюансов человеческого тела и его жизнедеятельности.



По этой причине в рамках программы Cyborg в Испании для обучения студентов задействуют пожертвованные во имя науки тела умерших. Тела подготовят для обучения им внедрят чипы для имитации движения отдельных органов и их нарушений.