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В Испании начнется массовое "воскрешение" трупов
Подобные мероприятия будут делаться ради науки.
В Испании запускают уникальный образовательный проект в рамках подготовки будущих врачей. При помощи современных технологий специалисты научат «оживлять» трупы, информирует Хроника.инфо со ссылкой на GrimSoft.
Проект в отделении анатомии и гистологии Университета имени Мигеля Эрнандеса в Аликанте получил название Cyborg и его цель повышение уровня подготовки студентов-медиков. Как признался профессор кафедры образовательного учреждения, в действующей системе обучения медиков недостает реальной работы с внутренними системами и органами человека для студентов. Сейчас используются пластиковые тренажеры, которые имитируют тело человека. Но такие манекены мало помогают в передаче всех нюансов человеческого тела и его жизнедеятельности.
По этой причине в рамках программы Cyborg в Испании для обучения студентов задействуют пожертвованные во имя науки тела умерших. Тела подготовят для обучения им внедрят чипы для имитации движения отдельных органов и их нарушений.
Теги: Донбасс, Испания, наука, анатомия, медицина
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