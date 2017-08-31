В Москве грузовик сбил певицу Линду

31.08.2017 09:05

В центре столицы России грузовик наехал на пешеходов. Пострадавшими в результате инцидента оказались певица Линда (Светлана Гейман) и ее племянница, сообщает телеканал 112 Украина.

По словам певицы, грузовик сбил их на пешеходном переходе. "Ехал КАМАЗ, я не знаю откуда он взялся…Он колесами начал сбивать нас, мы сгруппировались, легли под него, он проехал над нами и поехал дальше", — рассказала она. После этого грузовик доехал до конца участка улицы, развернулся и, проехав мимо двух сбитых людей, скрылся.

Певица рассказала, что врачи уже сделали ей рентген. Как выяснилось, у нее повреждена спина и грудная клетка. Травмы также получила и шедшая с ней Анна Вагнер, племянница певицы.

Позднее полиция задержала виновника происшествия в районе Капотня. По предварительной версии причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

Напомним, Линда начала свою карьеру в начале 90-х. Ее дебютный альбом, "Песни тибетских лам", был выпущен в 1994 году. Наибольшего успеха достиг ее альбом "Ворона", выпущенный в 1996 году. Его тираж достиг 1,5 млн.