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В Москве грузовик сбил певицу Линду
В центре столицы России грузовик наехал на пешеходов. Пострадавшими в результате инцидента оказались певица Линда (Светлана Гейман) и ее племянница, сообщает телеканал 112 Украина.
По словам певицы, грузовик сбил их на пешеходном переходе. "Ехал КАМАЗ, я не знаю откуда он взялся…Он колесами начал сбивать нас, мы сгруппировались, легли под него, он проехал над нами и поехал дальше", — рассказала она. После этого грузовик доехал до конца участка улицы, развернулся и, проехав мимо двух сбитых людей, скрылся.
Певица рассказала, что врачи уже сделали ей рентген. Как выяснилось, у нее повреждена спина и грудная клетка. Травмы также получила и шедшая с ней Анна Вагнер, племянница певицы.
Позднее полиция задержала виновника происшествия в районе Капотня. По предварительной версии причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.
Напомним, Линда начала свою карьеру в начале 90-х. Ее дебютный альбом, "Песни тибетских лам", был выпущен в 1994 году. Наибольшего успеха достиг ее альбом "Ворона", выпущенный в 1996 году. Его тираж достиг 1,5 млн.
Теги: Москва, авария, грузовик, Линда
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