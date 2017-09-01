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ЧП НА ХИМЗАВОДЕ УГРОЖАЕТ БЕЗОПАСНОСТИ МИЛЛИОНОВ ЖИТЕЛЕЙ
В штате Техас находится затопленный завод Arkema.
Недавно на нем прогремел взрыв и начался пожар. Полиция округа, на территории которого находится завод, заявила, что один из сотрудников госпитализирован с симптомами отравления угарными газами. Еще девять человек обратились к медикам с похожей симптоматикой.
Ранее компания Arkema заявляла, что наводнение, которое началось из-за урагана Гарви, стало причиной отсутствия на заводе электричества. Вышли из стоя также и резервные генераторы, и-за чего перестала работать система охлаждения. А на предприятии хранятся химические реактивы, которые без охлаждения легко воспламеняются. Поэтому пожара не избежать, вопрос был только в том, когда он начнется.
На данный момент вокруг завода установлено оцепление, а местные жители, которые проживают в радиусе полутора миль, были эвакуированы.
Завод находится в 40 км от Хьюстона. Когда ураган Гарви стал приближаться, работу предприятия остановили, а персонал эвакуировали. На предприятии осталась только группа из 11 человек, которых эвакуировали позже. При самом неудачном стечении обстоятельств последствия аварий на заводе ощутят на себе примерно 1,1 млн человек, которые проживают на расстоянии 37 км от завода.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: США, Донбасс, Техас, опасность, завод
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