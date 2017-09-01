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Граждан США предупредили об угрозе терактов в ЕС
Государственный департамент США предупредил американских граждан о сохраняющейся опасности терактов по всей Европе, пишет Корреспондент.
"Государственный департамент предупреждает граждан США о постоянной угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 30 ноября 2017 года", – говорится в заявлении ведомства.
Госдеп отмечает, что "по-прежнему обеспокоен возможностью террористических атак", а экстремисты продолжают выбирать в качестве целей туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры и местные правительственные учреждения. Кроме того, отели, клубы, рестораны, места паломничества, парки, крупные мероприятия, учебные заведения, аэропорты и другие цели остаются приоритетными местами для возможных атак.
"Граждане США должны проявлять бдительность в этих местах. Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими европейскими партнерами и союзниками в связи с угрозой международного терроризма", – говорится в сообщении.
Источник: http://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, теракт, угроза
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