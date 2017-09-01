Граждан США предупредили об угрозе терактов в ЕС

01.09.2017 15:00

Государственный департамент США предупредил американских граждан о сохраняющейся опасности терактов по всей Европе, пишет Корреспондент.

"Государственный департамент предупреждает граждан США о постоянной угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 30 ноября 2017 года", – говорится в заявлении ведомства.

Госдеп отмечает, что "по-прежнему обеспокоен возможностью террористических атак", а экстремисты продолжают выбирать в качестве целей туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры и местные правительственные учреждения. Кроме того, отели, клубы, рестораны, места паломничества, парки, крупные мероприятия, учебные заведения, аэропорты и другие цели остаются приоритетными местами для возможных атак.

"Граждане США должны проявлять бдительность в этих местах. Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими европейскими партнерами и союзниками в связи с угрозой международного терроризма", – говорится в сообщении.

Источник: http://from-ua.com