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Граждан США предупредили об угрозе терактов в ЕС

01.09.2017 15:00
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Граждан США предупредили об угрозе терактов в ЕС

Государственный департамент США предупредил американских граждан о сохраняющейся опасности терактов по всей Европе, пишет Корреспондент.

"Государственный департамент предупреждает граждан США о постоянной угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 30 ноября 2017 года", – говорится в заявлении ведомства.

Госдеп отмечает, что "по-прежнему обеспокоен возможностью террористических атак", а экстремисты продолжают выбирать в качестве целей туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры и местные правительственные учреждения. Кроме того, отели, клубы, рестораны, места паломничества, парки, крупные мероприятия, учебные заведения, аэропорты и другие цели остаются приоритетными местами для возможных атак.

"Граждане США должны проявлять бдительность в этих местах. Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими европейскими партнерами и союзниками в связи с угрозой международного терроризма", – говорится в сообщении.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: США, Донбасс, теракт, угроза
 
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