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Испания решила наказать КНДР
01.09.2017 16:00
Испания приказала посольству Северной Кореи сократить количество персонала в знак протеста в связи с действиями Пхеньяна из-за запусков ракет и ядерных испытаний.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local Spain и МИД Испании.
"МИД предупредил посольство КНДР, что продолжение подобных действий будет иметь последствия для двусторонних отношений", - заявили в ведомстве.
"В МИД был вызван посол КНДР, ему было сообщено о позиции испанского правительства и о решении по сокращению персонала диппредставительства в Мадриде", - добавили в министерстве.
Посольство Кореи открылось в Мадриде в 2014 году и состоит из посла и двух дипломатов.
Один из дипломатов должен покинуть посольство до 30 сентября.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Испания, КНДР
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