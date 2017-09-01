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Сюрприз с неба: город засыпало долларами (видео)
Асфальт был прямо-таки усыпан долларовыми купюрами
Жители села Герман недалеко от Софии не поверили своим глазам, ведь судя по всему, на дорогу по направлению к болгарской столице пролился денежный дождь.
Естественно, все проезжающие останавливались, чтобы принять участие в дележе свалившегося с неба счастья. Но, увы, радость была недолгой, так как вскоре на место происшествия прибыла полиция.
Стражи порядка на месте выяснили — деньги фальшивые. Как оказалось, потеряла их машина, которой владеет киностудия. Купюры напечатали специально для съемок фильма.
Напомним, среди украинцев резко возрос спрос на поездки в Китай. У посольства Поднебесной выстраиваются огромные очереди за визами несмотря на немаленькую стоимость — $100–130. Чтобы попасть вовнутрь, нужно занимать очередь с полуночи. Едут в Китай как туристы, так и те, кто желает там работать или вести бизнес.
Как ранее писала, Politeka, украинские прокуроры, надзирающие за соблюдением законов в колониях и прочих местах лишения свободы, отрапортовали о нестандартных находках в тюрьмах за первое полугодие 2017 года
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Стена
Теги: Донбасс, доллар, Болгария, София, небо
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