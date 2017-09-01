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ЗАПУСТИТЬ НОВУЮ КРИПТОВАЛЮТУ НАМЕРЕНЫ ШЕСТЬ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ ПЛАНЕТЫ

01.09.2017 16:37
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ЗАПУСТИТЬ НОВУЮ КРИПТОВАЛЮТУ НАМЕРЕНЫ ШЕСТЬ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ ПЛАНЕТЫ

Шесть крупнейших банков в мире Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street активно работают над запуском новой криптовалюты. Об этом пишет Financial Times.

В августе 2016 года UBS и Clearmatics Technologies создали новую криптовалюту «utility settlement coin». К проекту присоединились BNY Mellon, Deutsche Bank и Santander.

Технология распределенного реестра будет использоваться для проведения моментальных расчетов по сделкам с ценными бумагами. Банки рассчитывают повысить эффективность финансовых операций, ускорив их заключительные этапы.

Переход на USC исключит период ожидания сторон сделок, вместо этого они будут использовать криптовалюту, которую можно обменять на привычные деньги в центробанках.

Глава стратегических инвестиций и инноваций в сфере финансовых технологий швейцарского банка UBS Хайдер Джеффри пояснил, что идут обсуждения с центральными банками и регуляторами с целью ограниченного запуска ближе к концу 2018 года.

Напомним, что в Государственной фискальной службе (ГФС) настаивают на том, что криптовалюта Bitcoin не может быть средством платежа, указывая на нормы отечественного законодательства и определение Нацбанка.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, банк, валюта
 
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