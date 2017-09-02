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Lego выпустила самый большой конструктор из 7541 детали
02.09.2017 09:10
Компания Lego показала обновленную модель корабля "Тысячелетний сокол" Хана Соло из "Звездных войн".
Это самый большой конструктор Lego: он состоит из 7541 детали..
К нему также прилагается 10 мини-фигур — Хана Соло, Леи Органы, Чубакки и Рей.
Конструктор поступит в продажу 1 октября 2017 года и будет стоить $800.
Источник: delo.ua
Теги: Донбасс, фигура, Звездные войны, конструктор
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