Lego выпустила самый большой конструктор из 7541 детали

02.09.2017 09:10

Компания Lego показала обновленную модель корабля "Тысячелетний сокол" Хана Соло из "Звездных войн".

Это самый большой конструктор Lego: он состоит из 7541 детали..

К нему также прилагается 10 мини-фигур — Хана Соло, Леи Органы, Чубакки и Рей.

Конструктор поступит в продажу 1 октября 2017 года и будет стоить $800.

Источник: delo.ua