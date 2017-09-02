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Магазинам Брюсселя запретили продавать одноразовые пластиковые пакеты

02.09.2017 10:20
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Магазинам Брюсселя запретили продавать одноразовые пластиковые пакеты

С 1 сентября полиэтиленовые пакеты запрещено продавать во всех магазинах столицы Бельгии, передает Телеканал новостей «24».
Новое правило касается только пакетов толщиной менее 50 микрон. Более толстые многоразовые пакеты будут продавать и в дальнейшем.
Заметим, что срок разложения пластика составляет 450 лет. После использования пакеты в основном не перерабатывают, а выбрасывают. Поэтому пластик массово попадает в почву, грунтовые воды, моря и океаны, разрушая экосистему.



Теги: Брюссель
 
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