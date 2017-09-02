ПО ШКОЛЕ ХОГВАРТС ИЗ «ГАРРИ ПОТТЕРА» ЗАПУСТИЛИ ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ

02.09.2017 11:33

В пятницу, 1 сентября, были запущены виртуальные экскурсии по школе чародейства и волшебства Хогвартс, которая фигурировала в серии книг писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер".

Виртуальные экскурсии по вымышленной школе можно пройти на интернет-портале Pottermore.

Во время осмотра магической школы можно найти 100 ключевых мест, которые были описаны в книгах о Гарри Поттере.

При этом, каждая локация сопровождается цитатами из поттерианы.

Хогвартс – одна из ключевых локаций сказок и фильмов о Гарри Поттере. Это единственная школа магии в Великобритании. Обучение начинается в 11 лет и длится 7 лет. В конце каждого года сдаются экзамены, но особенно важны для будущего учеников экзамены в конце 5-го и 7-го года обучения. Количество учеников Хогвартса точно не известно, но скорее всего, туда принимаются абсолютно все дети-волшебники из Великобритании.

Финальное сражение поттерианы произошло на территории именно этого учебного заведения.

Источник: bykvu.com