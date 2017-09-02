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В Бостоне нашли «капсулу времени»
Три студента Бостонского университета нашли «капсулу времени» возрастом более 100 лет, наполненную рядом артефактов, в том числе там была газета, выпущенная 102 года назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Fainaidea.
Эмма Пертел, Сара Манки, и Адам Мамфорд обнаружили капсулу времени во время работы в архиве Бостонского университета. Перебрав множество бумаг, они заметили медный контейнер размером с тостер внутри одной из коробок.
“Я сразу подумал, что это капсула времени”, — сказала Пертел в интервью университетскому изданию BU Today. Капсула времени датируется июнем 1915 года, именно тогда началось строительство оружейной палаты Национальной гвардии. Капсула, по-видимому, была обнаружена в 2002 году, когда здесь был размещен архив университета, но про нее опять забыли еще на 15 лет.
Внутри капсулы были различные предметы: инструкция из Массачусетского суда от 1914 года, номер газеты Boston Daily Advertiser от 1915 года, несколько монет, карта метро и фотографии.
“Я просто поражен удивительно хорошим состоянием некоторых из этих вещей, ведь им сейчас больше 100 лет», — поделился своими впечатлениями Мамфорд.
Теги: Донбасс, Бостон, студенты, артефакт
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