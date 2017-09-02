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В Индии удобрение научились делать из волос
Ученые из Kerala Agricultural University разработали экологически чистый способ получения жидких удобрений из человеческих волос.
Предварительные полевые испытания тоника, полученного из подстриженных волос, показали обнадеживающие результаты. Ректор П. Раджендран сказал, что университет будет создавать опытный завод после более обширных тестов, пишет thehindu.com.
Эксперименты, проведенные на кафедре сельскохозяйственной микробиологии, состояли из термохимического процесса для обработки отходов волос. Волосы, поставляемые парикмахерскими, промывали, обрабатывали химикатами и нагревали.
Большая часть волос растворяется при определенной температуре, образуя темный раствор с запахом тухлых яиц. Затем химические вещества нейтрализуются.
«Было обнаружено, что полученный раствор содержит высокий процент азота (9000 ppm), а калия и фосфора в меньших количествах. Он также содержал низкий уровень кальция, магния и серы», — сообщил руководитель группы ученых.
Жидкое удобрение, полученное из волос, было применено в качестве лиственного спрея на окру (бамию) на овощеводческом поле в кампусе университета. Эксперименты показали, что растения, опрыскиваемые раствором, имеют более сильный рост и раннее цветение, чем растения, обработанные обычными удобрений.
«Помимо замены химических удобрений органическими, это также представляет собой прорыв в управлении отходами, которые образуются из человеческих волос», — заявил Раджендран, отметив, что университет приступил к исследовательскому проекту по просьбе парикмахерских ассоциаций.
Ученый также считает, что этот процесс может быть применен к переработки шерсти животных, рогов, копыт и пера.
Источник: agroportal.ua
Теги: Донбасс, Индия, волосы, удобрения
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