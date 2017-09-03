В АРГЕНТИНЕ ПОЛИЦИЯ ЗАСТРЕЛИЛА ГОЛУБЯ-НАРКОКУРЬЕРА

03.09.2017 07:50

В Аргентине полиция застрелила голубя, которого использовали для доставки наркотиков заключенным.

Об этом сообщает ВВС.

Правоохранители заметили птицу в тот момент, когда она пролетала над тюрьмой аргентинского города Санта-Роса.

Офицеры обнаружили, что на спине у голубя был рюкзак, внутри которого находились 44 седативные таблетки, 7,5 грамм марихуаны и USB-накопитель. Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто использовал птицу для контрабанды наркотиков.

Как отмечает ВВС, такой способ доставки наркотиков используется не впервые. Как сообщает Clarín, в 2013 году аргентинская тюремная служба предупредила, что наркокурьеры стали чаще использовать голубей для доставки, ведь они делают от 10 до 15 перелетов в сутки. После расследования в 2013 году были задержаны трое наркоторговцев, у которых изъяли 15 голубей.