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В АРГЕНТИНЕ ПОЛИЦИЯ ЗАСТРЕЛИЛА ГОЛУБЯ-НАРКОКУРЬЕРА
В Аргентине полиция застрелила голубя, которого использовали для доставки наркотиков заключенным.
Об этом сообщает ВВС.
Правоохранители заметили птицу в тот момент, когда она пролетала над тюрьмой аргентинского города Санта-Роса.
Офицеры обнаружили, что на спине у голубя был рюкзак, внутри которого находились 44 седативные таблетки, 7,5 грамм марихуаны и USB-накопитель. Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто использовал птицу для контрабанды наркотиков.
Как отмечает ВВС, такой способ доставки наркотиков используется не впервые. Как сообщает Clarín, в 2013 году аргентинская тюремная служба предупредила, что наркокурьеры стали чаще использовать голубей для доставки, ведь они делают от 10 до 15 перелетов в сутки. После расследования в 2013 году были задержаны трое наркоторговцев, у которых изъяли 15 голубей.
Теги: Донбасс, Аргентина, полиция, голубь
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