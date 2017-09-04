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Кремль вывел на маршруты боевого патрулирования 11 ракетных полков
На маршруты боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей в рамках учений ракетных войск стратегического назначения вышли 11 ракетных полков подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ, передает Укринформ.
"Треть из них совершает интенсивные маневренные действия. Смена позиций автономных пусковых установок производится как в дневное, так и ночное время. Наряду с задачами и вводными по приведению соединений в различные степени боевой готовности, а также совершением маневренных действий ПГРК, обязательно отрабатываются вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в мероприятиях задействовано около 400 единиц крупногабаритной техники.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, военные, армия, Кремль
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