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Ученые обещают миллион долларов за разгадку шахматной задачи

04.09.2017 12:58
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Ученые обещают миллион долларов за разгадку шахматной задачи

Если вы хорошо играете шахматы, то можете испробовать свои силы в серьезном деле.

Одно из последних исследований этой головоломки показало, что для завершения расчетов ее решения может понадобиться не одна тысяча лет, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Экономические известия.

Ученые из Сент-Эндрюсского университета в Великобритании предлагают миллион долларов за развязку самой сложной в истории шахматной головоломки, информирует news.eizvestia.com.

Британские ученые предлагают миллион долларов за разгадку шахматной головоломки

Эта загадка известна в мире еще с 1850 года. Смысл головоломки состоит в том, чтобы расставить на стандартной 64-клеточной шахматной доске восемь ферзей. Однако, сделать это нужно таким образом, чтобы ни одна из шахматных фигур не смогла атаковать другую.

Подразумевается, что ферзь бьет все клетки, расположенные по вертикалям, горизонталям и обеим диагоналям. Обобщение задачи — расставить максимальное количество взаимно не бьющих друг друга ферзей на прямоугольном поле, в частности, квадратном поле, со стороной n.

Исследователи уверенны, что тот гений, которому удастся составить такой алгоритм, будет способен адаптировать его для решения и других, более значимых задач. Иными словами, огромными деньгами ученые пытаются «заманить» этого гения.

В то же время одно из последних исследований этой головоломки показало, что для завершения расчетов ее решения может понадобится не одна тысяча лет.



Теги: Донбасс, шахматы, ученые, загадка, миллион
 
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