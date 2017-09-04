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Водородная бомба КНДР в 50 раз мощнее от тех, что был сброшены на Хиросиму и Нагасаки, – физик
Власти КНДР в очередной раз объявили об удачно прошедшем испытании оружия. На сей раз была протестирована не ракета, а термоядерная боеголовка. Как передает replyua.net, старший научный сотрудник института ядерных исследований НАНУ и кандидат физико-математических наук Владимир Кулещенко в эфире «Громадського радио» рассказал о том, что представляет собой водородная бомба и какую угрозу она несет.
По словам Владимира Кулещенко, водородная бомба – это бомба, которая, как правило, имеет мегатонную мощность, эквивалент миллиона тонн тротила. «Оценивается, что бомбы, которые сбросили на Хиросиму и Нагасаки, имели мощность около 20 килотонн. То есть 20 000 тонн. Это значит, что водородная бомба будет минимум в 50 раз мощнее», - пояснил ученый. Владимир Кулещенко также отметил, что водородная бомба – это бомба, содержащая внутри обычную ядерную бомбу, и получает энергию от термоядерной реакции.
«Для того, чтобы ее зажечь, нужны очень специфические условия, в первую очередь, очень высокая температура. Для достижения высокой температуры перед этим подрывают ядерную бомбу – такого типа, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Когда начиналась история создания водородной бомбы, то уже были созданы ядерные бомбы, а потом была долгая история развития. Пожалуй, самой высокой точкой была «Кузькина мать», которая по мощности, по некоторым оценкам, была около 70 мегатонн», - рассказал физик. Ученый отметил, что КНДР, в которой заявили об успешных испытаниях водородной бомбы, идет проторенной дорогой, используя опыт других стран. По его словам, есть 5 официальных членов Ядерного клуба и КНДР могла воспользоваться опытом любой страны, любой группы ученых. Однако, по мнению физика, проведение таких испытаний должно беспокоить каждого. «В чем суть нераспространении ядерного оружия? Чем меньшее количество стран имеют это оружие, тем безопаснее. Это как игра в рулетку – чем меньше ты пробуешь, тем меньше у тебя шансов проиграть, но я не вижу причин, почему мы можем сказать, что это невозможно. Соответственно, мы должны рассматривать это как возможное. Со всеми вытекающими последствиями», - подытожил Владимир Кулещенко.
Теги: Донбасс, Нагасаки, Хиросима, водородная бомба, КНДР
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